Aurora Ramazzotti ha indossato un top senza reggiseno che lasciava intravedere i suoi capezzoli e ha replicato contro le critiche dei follower via social.

Aurora Ramazzotti: la replica

In tanti sui socail hanno apertamente criticato Aurora Ramazzotti, che si è mostrata con un top indossato senza reggiseno (e che lasciava intravedere i suoi capezzoli). “Volevo tranquillizzarvi.

Sì, ho dei capezzoli, penso sia abbastanza diffuso. Allego esempi per correttezza”, ha scritto via social, e ancora: “Sono una cosa naturale”. A seguire la figlia di Michelle Hunziker ha mostrato i capezzoli sulla pancia del suo gatto e ha chiesto anche al fidanzato Goffredo Cerza di mostrare i suoi via social. “Mi ero dimenticata, anche i maschi hanno i capezzoli. Amore, per la scienza, fai vedere”, ha affermato. La sua replica servirà a placare le polemiche?

Aurora contro il catcalling

Più volte Aurora Ramazzotti ha utilizzato i social per sensibilizzare la sua platea di fan su tematiche sociali o che le stiano a cuore (come l’accettazzione di sé e il bodypositive). Un anno fa Aurora ha anche usato i social per denunciare un episodio di catcalling ai suoi danni e in tante, tra donne famose e non, si sono unite al suo coro d’indignazione manifestandole la loro solidarietà.

“Io so distinguere una frase gentile o un complimento da una forma di molestia verbale: agli uomini dico, mettetevi nei panni di una donna che cammina da sola per strada.

Come pensate che possa reagire quando fischiate o richiamate la sua attenzione come fosse un cane?”, ha tuonato Aurora via social.