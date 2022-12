Aurora Ramazzotti come Mercoledì Addams: lo sfogo della figlia di Michelle Hunziker ed Eros.

Mattinata nera per Aurora Ramazzotti. Tramite il suo profilo Instagram, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha confessato di avere lo stesso umore di Mercoledì Addams. Cosa le è successo?

Aurora Ramazzotti come Mercoledì Addams

In attesa di diventare mamma del primo figlio, Aurora Ramazzotti condivide con i fan le gioie e i dolori della gravidanza.

Nelle ultime ore, ha rivelato di sentirsi come Mercoledì Addams. I motivi sono diversi. Innanzitutto, da quando è incinta le succede sempre di aprire gli occhi prima della sveglia. Questa cosa le fa iniziare malissimo le giornate.

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti

Non solo la sveglia, anche la colazione è andata male. Aurora, in treno per raggiungere una meta sconosciuta, ha raccontato:

“Avevo altre aspettative verso la colazione con cornetto in stazione e invece ho scelto il bar sbagliato. Ho mangiato una cosa secca e moscia, insipida, probabilmente avanzata da ieri. Ora ho lo stesso umore di Mercoledì Addams”.

Da Mercoledì Addams alla felicità è un attimo

Nonostante il pessimo risveglio e la colazione da incubo, Aurora si è distratta grazie all’aiuto dei fan. Ha aperto il box domande e ha trascorso il viaggio in treno a chiacchierare con loro. Arrivata a destinazione, l’uomore alla Mercoledì Addams era solo un ricordo.