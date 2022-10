Aurora Ramazzotti e il cambiamento fisico in gravidanza: addio ai suoi look 'mini' e spazio ad abiti premaman.

Nel mese di gennio 2023, Aurora Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, tramite il suo profilo Instagram, ha mostrato ai fan il suo cambiamento fisico, sottolineando che sta acquistando solo vestiti per la gravidanza.

Aurora Ramazzotti: il cambiamento fisico in gravidanza

Dopo aver mantenuto il segreto per un po’ ed essersi arabbiata perché il settimanale Chi ha spoilerato la gravidanza, Aurora Ramazzotti si sta godendo gli ultimi mesi di spensieratezza. A gennaio 2023, la figlia di Michelle Hunziker e il compagno Goffredo Cerza accoglieranno in famiglia il primo bebè. Ci sono ancora tante cose da fare, compreso il trasloco in una casa più grande, ma niente panico. Aurora ha tutto sotto controllo e sta accettando anche il cambiamento fisico che la gravidanza comporta.

Il look premaman di Aurora Ramazzotti

Con una serie di Instagram Stories, la Ramazzotti ha mostrato i suoi primi look premaman. Ha detto addio a jeans a vita bassa e top per fare spazio a maxi maglie e pantaloni con fascia sulla pancia. Uno dei suoi ultimi outfit, composto da t-shirt oversize bianca, pantaloni e cappotto nero, ha fatto impazzire i fan e lei stessa è rimasta senza parole. Non a caso, ha esclamato:

“Mi fa ridere che vi sia piaciuto così tanto il look della storia precedente… volevo informarvi che sono tutti abiti premaman perché non mi sta più niente“.

Aurora ha iniziato a sfoggiare capi di abbiglimamento oversize per il semplice fatto che i suoi vestiti non le stanno più.

Aurora Ramazzotti pronta per il trasloco

Cambiamento fisico a parte, Aurora si sta godendo la gravidanza alla grande. Non la spaventa neanche l’imminente trasloco. A breve, infatti, lei e Goffredo si trasferiranno a vivere in una casa più grande e allestiranno anche la cameretta del bambino. Ovviamente, la Ramazzotti può contare sull’aiuto di famiglia e amici, fondamentale in un momento così delicato.