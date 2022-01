Per quelli che ancora non lo sanno, dopo aver ampliato la sua offerta con Amazon Prime Video e Amazon Music, la piattaforma dedicata all’e-commerce più famosa al mondo ha aggiunto un’altra interessantissima funzione: quella di supporto per audiolibri.

È infatti possibile abbonarsi ad Amazon Audible per potersi immergere nell’ascolto di tutti i titoli presenti sul catalogo arricchito per il mese di gennaio 2022. Scopriamone alcuni tra i più votati.

Audiolibri da ascoltare a gennaio 2022

Avete bisogno di superare il famoso blocco del lettore? Volete riabituarvi all’ascolto? Non sapete cosa ascoltare sotto la doccia? Oppure, più semplicemente, non avete più spazio nella vostra libreria e avete pensato agli e-book e agli audiolibri come alternativa?

A prescindere da quali siano le vostre esigenze Amazon Audible è pronto a soddisfarle proponendovi una vastissima offerta di titoli per il mese di gennaio 2022.

Gli audiolibri saranno dispnibili previo abbonamento di cui comunque potrete sfruttare il periodo di prova gratuito. Ecco una piccola lista dei titoli più apprezzati da ascoltare subito!

“Storie brutte sulla scienza” di Barbascura X

Da Edison a Tesla, da Lavoisier a Curie e ancora da Einstein a Gallileo senza dimenticare Darwin e tanti altri. Il divulgatore e YouTuber Barbascura X ci racconta, anzi si racconta (capirete durante l’ascolto il perché), otto storie di scienza.

Ovviamente lo fa nel modo in cui i fan hanno imparato a conoscerlo sul web…male!

“Harry Potter”, la saga completa letta da Francesco Pannofino

La saga completa di “Harry Potter”, la celebre serie di besteller nata dalla penna di J.K. Rowling, è disponibile su Amazon Audible raccontata dalla voce di Francesco Pannofino, stimato attore e doppiatore, conosciuto tra le altre cose, anche per essere la voce ufficiale di George Clooney.

“Massimo Picozzi racconta Il Mostro”, serie completa

Amazon ha pensato anche agli appassionati di true crime. Ecco quindi un audiolibro che ripercorre i sanguinosi fatti perpretrati dal Mostro di Firenze, il serial killer che ha terrorizzato l’Italia dal 1968 per quasi un ventennio, raccontati dal noto criminologo e consulente di Polizia Massimo Picozzi, insieme all’attore Massimo Alì. Della stessa serie anche “Nero come il sangue”, in cui però ad affiancare il criminologo troviamo Carlo Lucarelli.

“Le mani sul mondo”, di Roberto Saviano

Dall’Italia alla Colombia, dalla Russia alla Germania, dal Messico alla Francia, dall’Inghilterra a Malta, agli Stati Uniti questi podcast raccontano tutti i crimini commessi dalle mani degli esseri umani, dai delitti della mafia a quelli commessi dai narcotrafficanti più pericolosi. A raccontare tutte queste storie è Roberto Saviano.

“L’ultimo giorno di Roma”, di Alberto Angela

Basandosi su dati archeologici e fonti antiche, con il contributo di storici ed esperti, Alberto Angela ricostruisce l’episodio che ha cambiato per sempre la geografia di Roma e di conseguenza, la nostra storia: il Grande incendio del 64 d.C. L’audiolibro è il primo della “Trilogia di Nerone” con cui il divulgatore ci guida nella vita al tempo dell’imperatore e, insieme a Giuliano Bonetto, ci regala un racconto storico dal sapore cinematografico.