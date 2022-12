Un'attrice di Hollywood e un direttore di albergo impareranno a conoscersi, incontrandosi a mezzanotte in segreto: At Midnight arriva su Paramount+

Paramount+ ha annunciato l’uscita del nuovo film At Midnight: prodotto dagli International Studios della Paramount, in associazione con Three Amigos, Automatik e Teorema, la nuova commedia romantica arriverà in tempi abbastanza brevi sulla piattaforma.

Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

At Midnight: quando esce il nuovo film su Paramount+?

Il nuovo servizio streaming digitale Paramount+ ha diffuso le primissime immagini di At Midnight, la nuova commedia romantica che tutti stavamo aspettando, ma non solo. A quanto pare Paramount+ ha reso nota anche la data di uscita della pellicola: At Midnight sarà disponibile da venerdì 10 febbraio 2023 in esclusiva sulla piattaforma negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Australia, in America Latina, in Brasile e ovviamente anche in Italia.

At Midnight: la trama del nuovo film romantico

La storia di At Midnight si incentra sulla figura di Alejandro (interpretato da Diego Boneta), un direttore d’albergo molto ambizioso, e sulla figura di Sophie (interpretata da Monica Barbaro), un’attrice di Hollywood molto conosciuta. Alejandro è interessato solo ed esclusivamente sull’apertura del suo hotel boutique, mentre Sophie è completamente concentrata sulle riprese del suo nuovo film incentrato sui supereroi e intitolato Super Society 3 con la speranza di ottenere un suo personale spinoff.

Tuttavia, l’attrice scopre che il suo co-protagonista Adam (nonché il suo fidanzato) la tradisce.

Il caso vuole che le riprese del film si vadano a spostare proprio nell’hotel di Alejandro e i due finiscono con l’incontrarsi. Diametralmente opposti, i due protagonisti cominceranno a conoscersi, incontrandosi di nascosto a mezzanotte: che cosa accadrà tra di loro?

Il cast di At Midnight

All’interno del nuovo film di Paramount+ At Midnight troviamo:

Diego Boneta è Alejandro;

Monica Barbaro è Sophie;

Casey Thomas Brown è Chris (talent manager e vecchio amico di Sophie);

Catherine Cohen è Rachel (migliore amica di Sophie);

Fernando Carsa è Tachi (migliore amico di Alejandro e barista dell’hotel);

Whitney Cummings è Margot (potente agente di Hollywood);

Maya Zapata è Aurelia (direttrice dell’hotel e capo di Alejandro)

Il film è prodotto dagli studi internazionali di Paramount e da Fred Berger (noto per il film La la Land), David Bernon, Brian Kavanaugh-Jones, Eréndira Núñez Larios, Josh Glick e Diego Boneta tramite la sua società di produzione Three Amigos.

At Midnight è diretto da Jonah Feingold e scritto anche da Maria Hinojos e Giovanni M. Porta. Hinojos e Natalia Boneta sono anche co-produttori esecutivi.

Paramount+: come funziona la piattaforma?

Paramount+ è una piattaforma streaming a pagamento di Paramount Global e offre serie-tv e numerosi film originali di ogni genere. I contenuti offerti sono pensati per essere adatti a tutte le fasce di età, bambini e bambine comprese.

Per accedere alla piattaforma vi basterà andare direttamente sul sito, oppure tramite l’applicazione dedicata (disponibile sia per IOS, sia per Android). Il costo del servizio è di 7,99 € al mese o di 79,90 € tutto l’anno. I nuovi clienti avranno a disposizione un periodo di prova gratuito di sette giorni.

Il catalogo è ricchissimo e dal 10 febbraio 2023 arriverà anche la nuova commedia romantica At Midnight. Tutto è quasi pronto.