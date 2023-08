Scopriamo insieme chi è Assia Pesenti, la nuova fidanzata di Marracash, la sua età, il suo lavoro e i dettagli sulla prima vacanza insieme. I due sembrano essere particolarmente innamorati e affiatati.

Assia Pesenti, chi è la nuova fidanzata di Marracash: età e lavoro

Il settimanale Chi ha pubblicato le prime fotografie ufficiali di Marracash in compagnia della sua nuova fidanzata, Assia Pesenti. Il rapper ha nuovamente trovato l’amore, dopo l’appassionante relazione con Elodie. Erano diversi giorni che circolavano voci sulla sua nuova storia d’amore, ma grazie a queste foto è stata ufficializzata. La nuova fidanzata di Marracash si chiama Assia Pesenti, anche se, secondo il magazine di Alfonso Signorini, il suo vero nome sarebbe Asia. A parte questo dettaglio sul nome, l’attenzione si è concentrata sulle immagini della nuova coppia in vacanza a Pantelleria. Assia Pesenti ha 27 anni è originaria di Bergamo e proviene da una famiglia di ristoratori locali. La giovane svolge la professione di modella e fashion designer, con grande passione e voglia di condividere sui social ogni dettaglio della sua vita professionale. Il suo account Instagram ha raggiunto gli 11.300 followers, ma ha anche un altro account, dal nome @Assiensore, in cui la ragazza pubblica esclusivamente scatti in ascensore. Questo profilo al momento conta poco più di 90 follower, ma è probabile che grazie agli scatti pubblicati sul settimanale Chi e alla sua relazione con Marracash, resa ufficialmente pubblica, subirà una crescita significativa di utenti. Per il momento non si hanno moltissime informazioni sulla sua vita privata e sul suo incontro con il rapper, con cui è sbocciato l’amore, ma sicuramente presto sapremo molto di più sul suo conto.

Assia Pesenti, chi è la nuova fidanzata di Marracash: la prima vacanza insieme

Marracash ha 44 anni, mentre Assia Pesenti ne ha 27, ma l’età sembra non essere un problema e lo si deduce anche dalla complicità che si nota dalle foto pubblicate dal settimanale Chi. I due hanno scelto di trascorrere la loro prima vacanza estiva insieme a Pantelleria. Il settimanale ha raccontato la loro vacanza romantica, spiegando che i due hanno preferito stare lontani da tutti, in una località che, anche se è molto popolare, consente loro di avere un po’ di privacy grazie al soggiorno in un hotel esclusivo e all’affitto di una barca per esplorare spiagge meno affollate. Tempo fa Marracash aveva spiegato che non ama avere l’attenzione del pubblico sulla sua vita sentimentale, come era accaduto con la sua relazione con Elodie, per questo ora cerca di proteggere ancora di più la sua privacy. La sua storia d’amore con Assia sarà sicuramente più lontana dai riflettori rispetto a quella con Elodie, che aveva fatto sognare i fan.