La scia di risultati positivi di Rai 1 non si ferma nella serata di sabato 23 luglio 2022. La replica di The Voice Senior ha infatti conquistato 1.921.000 spettatori e realizzato il 17,7% di share. Più tiepidi invece i risultati di Canale 5: Lo Show dei record (anche questo in replica) è stato visto da 1.142.000 spettatori e ha chiuso con l’11,3% di share.

Bene infine anche il film “La regola delle tre mogli” su Rai 2 che ha interessato 1.071.000 spettatori (share 9%).

Ascolti tv 23 luglio, gli altri risultati della fascia Prime Time

Per ciò che riguarda invece gli altri canali nella stessa fascia segnaliamo che Superman & Lois su Italia 1 e La fabbrica del Mondo su Rai 3 (replica), hanno ottenuto uno share rispettivo del 4,9% (537.000 spettatori) e 4% (483.000 spettatori).

Risultato simile per Rete 4 con Grand Hotel Excelsior e La7 con Il giocatore – Rounders. I due programmi hanno realizzato rispettivamente il 3,2% (355.000 spettatori) e il 3,6% di share (407.000 spettatori). Infine Grantchester su Tv8 e Una famiglia scomparsa – il caso Carretta sul Nove hanno segnato l’1,3% di share (151.000 spettatori) e il 2,3% (278..000 spettatori).

I risultati della fascia preserale

Buoni risultati per Rai 1 e Canale 5 nella fascia Access Prime Time. Techetecheté è stato visto infatti da 2.664.000 spettatori per uno share del 21,1%. Paperissima Sprint chiude invece con il 14,3% di share e un totale di 1.808.000 spettatori. N.C.I.S. su Italia 1 è stato visto da 931.000 spettatori (share 7,4%). Risultati poi molto simili per Tg2 Post (668.000 spettatori, 5,2% share) e In Onda su La7 (736.000 spettatori – share 5,8%). Controcorrente su Rete 4 invece, ha realizzato il 4,8% di share nella prima parte (593.000 spettatori) e il 5,2% nella seconda parte (670.000 spettatori). Sapiens Doc – Un solo Pianeta ha interessato 508.000 spettatori (share 4,1%). Infine 4 Ristoranti su Tv8 ha raccolto 384.000 spettatori (share 3,1%). Chiude I Migliori Fratelli di Crozza con l’1,1% di share e un pubblico di 140.000 spettatori.