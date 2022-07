Filippo Bisciglia torna in tv e l’amato conduttore di Temptation Island sarebbe in lizza per La Talpa con lo zampino di Maria De Filippi che da sempre ne ha colto le grandi potenzialità. Quella che per ora è solo un’indiscrezione sembra essere accreditata dal fatto che l’assenza di Temptation Island dai palinsesti di Mediaset, annunciata a suo tempo per questioni contrattuali sul format, si sta effettivamente facendo sentire.

Filippo Bisciglia, addio pausa: torna in tv

Bisciglia, 45 anni, resta uno dei conduttori di fascia più apprezzati dal pubblico di Canale 5 che ne aveva ammirato le doti alla guida del reality “isolano”. Reality che, pur essendo trasmissione prettamente estiva, quest’anno è stato messo in pausa. A suo tempo era stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a spiegare che c’era bisogno di novità, ma non aveva affatto cassato Temptation Island, anzi.

L’opportunità di “Queen Mary”

Tutto questo con Filippo Bisciglia che non solo e non tanto sente la mancanza dei falò del programma, dato che sui social ne aveva parlato chiaramente, ma anche della vita attiva del conduttore di razza. Ecco dunque che l’opportunità per tornare a “correre” nei palinsesti potrebbe arrivare proprio da un interessamento diretto di colei che, a Canale 5, forse è in grado di dare molto più che indicazioni di massima: la “regina” Maria De Filippi.