Anna Kalinskaya è una tennista russa, nonché nuova fidanzata di Jannik Sinner. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Anna Kalinskaya, chi è: altezza, fidanzato

Anna Kalinskaya è la nuova fidanzata del tennista altoatesino Jannik Sinner, numero 2 al mondo. Anna è anche lei una tennista, è nata a Mosca il 2 dicembre del 1998, ha quindi 25 anni, è del segno zodiacale del Sagittario ed è alta un metro e settantacinque centimetri. Nel corso della sua carriera come tennista, Anna ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, ma adesso le cose stanno andando molto bene per lei, è arrivata a ottenere la 26esima posizione nella classifica WTA. Qualche settimana fa è uscita sconfitta dalla finale a Dubai contro Jasmine Paolini. Da settimane circolano voci circa la relazione tra Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, voci poi confermate dallo stesso tennista italiano: “Non mi piace parlare di gossip. Sì, sto con Anna, lo confermo, però teniamo tutto molto riservato… Conoscete la mia riservatezza, di più non dico.” Anna in passato è stata fidanzata con Kyrgiois. Se volete saperne di più su di le la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha ben 229mila follower.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: la storia d’amore

Dopo diverse settimana di rumors, è stato lo stesso Jannik Sinner ha confermare la relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya. I due però ci tengono a mantenere la loro relazione privata. Ecco cosa aveva detto tempo fa in una intervista a Vanity Fair il tennista altoatesino: “mi piace parlare di tennis e dello sport in generale. Ma se si riferisce alla vita privata, è vero, voglio mantenerla tale. Voglio proteggere le persone che mi sono più vicine, tenendole fuori da tutto. Lo vivo come un piccolo compito da svolgere, quasi un dovere.” Sull’amore in quell’occasione Jannik aveva detto che quando si trova l’amore giusto è una cosa bellissima, e che in fondo i migliori tennisti hanno tutti moglie e figli. Dopo la rottura con la fidanzata storica Maria Braccini, con la quale Jannik è stato per quattro anni, ecco che il campione di tennis ha ritrovato l’amore con la tennista russa Anna Kalinskaya. Non si conoscono i motivi della fine della relazione tra Sinner e Maria Braccini, i due sono stati visti per l’ultima volta insieme a San Siro, durante la gara di Champions League tra il Milan, squadra di cui Jannik e tifoso, e il Borussia Dortmund. Secondo alcune indiscrezioni, pare che il numero 2 al mondo non amasse la troppa esposizione social della Braccini ma è possibile che anche l’incontro con la Kalinskaya avrebbe portato alla fine della relazione. La tennista russa è stata paparazzata sulle tribune dello stadio Suzanne Lenglen di Parigi per assistere al match di Jannik, dopo di che lo stesso tennista ha confermato la relazione.

