Michele Placido interpreterà Arnoldo Mondadori nella docu-fiction “Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo” nella serie Rai sullo storico editore italiano in onda in prima serata il 21 Dicembre su Rai 1.

Una docu-fiction frutto di collaborazioni

Con una produzione marchiata Anele, in collaborazione con Rai Fiction, va in onda mercoledì in prima serata su Rai 1 la nuova straordinaria fiction biografica sull’editore più conosciuto nel nostro paese “Arnoldo Mondadori – i libri per cambiare il mondo” sulla storia del fondatore dell’omonima casa editrice. La docufiction è prodotta da Gloria Giorgianni con la regia di Francesco Miccichè. Il soggetto, invece, è lavoro di entrambi e dell’unione con la maestria di Salvatore De Mola (vincitore del David di Donatello per la migliore sceneggiatura adattata per La stoffa dei sogni).

La serie è frutto di grande collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e i comuni delle città di Verbania, Tivoli e Torino.

La trama e il cast

Spetta al talentuoso Michele Placido indossare i panni di Arnoldo Mondadori nell’omonima docu-fiction. La serie Rai percorre la vita esemplare di un imprenditore, ma prima di tutto pioniere dell’editoria italiana, quello che adesso potremmo definire un “self made man”. Arnoldo, infatti, proviene da un’umile famiglia di Ostiglia.

Figlio di un calzolaio, è costretto ad abbondonare la scuola dopo aver compiuto dieci anni. Egli, però, aveva un sogno non da poco: portare i libri e la letteratura per la quale nutriva una forte passione nelle case di tutti gli italiani; ecco come riesce a creare una delle industrie culturali, ancora in crescita d’Europa. È la sua straordinaria visione – forse anche fuori dal comune -, quella che il regista Francesco Miccichè vuole onorare con la sua docufiction. In questo prodotto di alto valore culturale, marchiato Rai, la parte di fiction sarà intrecciata a reportage esclusivi e documenti di repertorio di valore inestimabile. Si racconterà degli esordi di un giovane Arnoldo in un’infanzia segnata dalla deprivazione, dove riuscirà a trovare un posto come ragazzo di bottega in una tipografia di paese, passando per l’incontro con la moglie Andreina Monicelli – interpretata da Valeria Cavalli, per raccontare, infine, del suo successo imprenditoriale con la fondazione e la nascita della casa editrice. Sarà, inoltre, dato molto rilievo al rapporto non poco conflittuale col figlio Alberto (interpretato da Flavio Parenti), primogenito, con il quale si riappacificherà solo dopo anni.

Perché è una serie da guardare?

“Arnoldo Mondadori – i libri per cambiare il mondo” è una serie che tutti dovremmo guardare. Racconta di un personaggio importante per la storia della cultura e della letteratura italiana. Se da una parte la vicenda di Arnoldo Mondadori è un pretesto per presentarci la realtà italiana di fine ‘800, passando per il ventennio fascista per arrivare al boom economico; dall’altra, la personalità carismatica e determinata di Mondadori è da insegnamento per le nuove generazioni. Il suo savoir-faire e il suo spirito d’intraprendenza sono doti che i giovani di adesso devono ammirare e fare proprie in un contesto sociale e lavorativo attualmente difficile dove l’imprenditoria italiana risulta stagna.