Aperitivo in spiaggia? Ecco cosa indossare come outfit donna

Aperitivo in spiaggia, cosa indossare? Quale sarà il perfetto outfit da donna, da sfoggiare in spiaggia? Con l’arrivo della bella stagione, arriva anche la nostra voglia di sole, di spiaggia e serate all’aperto: infatti, già dal mese di maggio, molte persone amano intrattenersi sul bagnasciuga fino al tramonto. E se gli amici organizzano un happy hour? Vediamo insieme cosa indossare!

Ecco cosa indossare come outfit donna per l’aperitivo in spiaggia

L’aperitivo in spiaggia, inutile negarlo, rappresenta un importante momento nella nostra vita sociale estiva: infatti, molti di noi amano ritrovarsi al mare, che sia con gli amici o con la famiglia, in coppia e persino con i colleghi dopo il lavoro. Regola numero uno: bere qualcosa di rinfrescante, accompagnando il bicchiere con gustosi stuzzichini di vario genere. Regola numero due: sfoggiare l’outfit perfetto!

Per apparire al meglio, però, il nostro look da happy hour al mare deve rappresentarci appieno, al 100%.

Infatti ogni donna ha la propria personalità ed uno stile unico: alcune amano il bikini, altre sono convinte che il costume intero sia un vero must per l’aperitivo. Quindi, è davvero fondamentale interrogarsi su cosa ci piaccia indossare, e su cosa vogliamo trasmettere agli altri, anche durante la golden hour in spiaggia.

Costume intero, per il mare ma non solo

Sapete perché il costume intero è sempre tanto di moda? Perché è un vero must, non solo per la spiaggia: infatti, se abbinato ad un pareo colorato e ad un bel cappello in paglia, dalla tesa larga, è perfetto per l’aperitivo, quando vogliamo apparire non solo eleganti e chic, ma anche un po’ misteriose. Ma lo stesso costume, indossato con un bel paio di shorts in denim e sandali flat gioiello, è perfetto anche per la città: scegliendo dei gioielli luminosi e sostituendo la borsa mare con una piccola pochette, otterremo un look glamour adatto per la sera!

Bikini, colore e fantasia

Se anche al momento dell’aperitivo, non volete rinunciare ad indossare il bikini, basterà seguire delle piccole accortezze per essere perfette e anche molto cool: scegliere ad esempio un tessuto scintillante, dai bagliori metallici, ci permetterà di abbinare un grazioso paio di infradito glitter, e di completare il look con una gonna lunga o un pantalone palazzo.

L’allure che questo outfit ci offre è sicuramente boho chic: perfetto anche per una festa in piscina! La chicca in più? Un bel paio di orecchini grandi, per esempio dei cerchi o delle nappine, oppure un cerchietto con perle o piccole pietre. Effetto gipsy assicurato!

Mini e maxi dress per la sera

Se il nostro aperitivo in spiaggia dovesse poi protrarsi per cena, dopo il tramonto, un ottimo consiglio sarà quello di sfruttare la splendida atmosfera delle serate estive: via libera quindi, ad abiti in pizzo sangallo o crochet, di gran moda per la stagione 2023! La lunghezza la scegliete voi: mini, per non passare inosservate, maxi per un effetto più elegante e sofisticato.

Anche gli abiti in cotone o in seta sono molto in voga: le passerelle propongono stampe macro ma anche colori vitaminici e vivaci, come il verde lime, il fucsia (Viva Magenta è il colore Pantone del 2023), o il turchese.

Un make up naturale, che vada ad enfatizzare l’abbronzatura dorata, e che metta in risalto occhi e labbra, sarà il perfetto alleato per brillare quando il sole inizia a calare.

L’importante è essere sempre a proprio agio, nella propria pelle e nel proprio look, soprattutto!