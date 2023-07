Scopriamo insieme quali costumi da bagno acquistare con i saldi, tra le tendenze dell’estate 2023. Le giornate in spiaggia meritano costumi da sogno e quest’anno ci sono tante ispirazioni da seguire.

Tendenze costumi da bagno 2023: tante ispirazioni

L’estate è ormai arrivata e tutti, quando hanno una giornata libera, corrono in spiaggia per trascorrere un po’ di tempo al mare, in attesa delle vere vacanze. Alcune sono già partite per le mete più amate, ed è sicuramente il momento di tirare fuori dalle valigie, o dagli armadi, i propri costumi. Con l’inizio dei saldi è possibile acquistare molti modelli a prezzi ribassati, seguendo le tendenze dell’estate 2023 ma in modo economico. Le star hanno iniziato a mostrare i loro costumi preferiti, quelli alla moda, che sicuramente le donne avranno voglia di copiare. Tra loro troviamo Hailey Bieber, Dua Lipa, Irina Shayk, ma anche molte celebrità italiane, come Alessia Marcuzzi, Elisabetta Gregoraci e molte altre. La prima star internazionale ad aver fatto sognare quest’anno è stata Sydney Sweeney, l’attrice di Euphoria, grazie alla sua collaborazione con il brand di costumi Frankies Bikinis. A lei e a tutte queste star bisogna sicuramente ispirarsi durante l’estate 2023, perché il punto principale per seguire le tendenze è quello di mostrare il lato più femminile e sensuale, sia che si decida di indossare un bikini che un costume intero. Sono tante le tendenze da seguire, come il ritorno della texture metallica, per un effetto seconda pelle da sirena, e l’esplosione del rosa, probabilmente per l’arrivo di Barbie sul grande schermo. Si può notare un ritorno deciso e strabiliante degli anni Duemila, con bikini con laccetti, per esempio, sempre molto pratici e comodi. Ma scopriamo insieme i modelli di costumi da bagno da acquistare con i saldi, riportati da Vogue.

Tendenze costumi da bagno 2023: i bikini da acquistare con i saldi

La stagione dei costumi da bagno è ufficialmente arrivata ed è importante scoprire quali sono le tendenze dell’estate 2023, per riuscire ad acquistare i costumi con i saldi.

Tra le tendenze scelte da Vogue troviamo:

Costumi all’uncinetto : tra i favoriti del 2023, monocolore o bicolor, magari con qualche ricamo floreale, per un tocco di leggerezza e spensieratezza;

: tra i favoriti del 2023, monocolore o bicolor, magari con qualche ricamo floreale, per un tocco di leggerezza e spensieratezza; Costumi sexy : il costume intero reso sensuale dai dettagli “ritagliati” è sicuramente una tendenza dell’estate. Un modo per rendere sensuali le giornate al mare, da indossare anche all’ora dell’aperitivo oppure durante le serate estive. Ideale con dettagli evidenti oppure monospalla;

: il costume intero reso sensuale dai dettagli “ritagliati” è sicuramente una tendenza dell’estate. Un modo per rendere sensuali le giornate al mare, da indossare anche all’ora dell’aperitivo oppure durante le serate estive. Ideale con dettagli evidenti oppure monospalla; Bikini con laccetti : il microbikini è tornato, direttamente dagli anni Duemila. Molto amato perché si può regolare a piacere, ottenendo un effetto più o meno sgambato e per andare ad abbronzare le parti nascoste. Molto amato sia colorato che monocolore;

: il microbikini è tornato, direttamente dagli anni Duemila. Molto amato perché si può regolare a piacere, ottenendo un effetto più o meno sgambato e per andare ad abbronzare le parti nascoste. Molto amato sia colorato che monocolore; Costume bianco : intero o a due pezzi, l’importante è che faccia sentire a proprio agio e che sia bianco. Sta bene con tutto e spesso viene indossato anche al posto della lingerie;

: intero o a due pezzi, l’importante è che faccia sentire a proprio agio e che sia bianco. Sta bene con tutto e spesso viene indossato anche al posto della lingerie; Costume intero nero : ci sono infinite varianti e infiniti modelli. È sicuramente un classico che non passa mai di moda

: ci sono infinite varianti e infiniti modelli. È sicuramente un classico che non passa mai di moda Costume drappeggiato : modellante ed effetto “pancia piatta”, è sicuramente tra più amati. È anche il preferito di Barbie, per questo ci sono tantissimi modelli tendenti al rosa e al fucsia;

: modellante ed effetto “pancia piatta”, è sicuramente tra più amati. È anche il preferito di Barbie, per questo ci sono tantissimi modelli tendenti al rosa e al fucsia; Costumi a fantasia retrò : tornare indietro nel tempo non è mai stato così sensuale, grazie a costumi con fantasie retrò esuberanti e piene di colori;

: tornare indietro nel tempo non è mai stato così sensuale, grazie a costumi con fantasie retrò esuberanti e piene di colori; Costume metallizzato: l’effetto è quello di una seconda pelle extraterrena, come la coda di una sirena. Può essere molto sensuale, anche perché il materiale cangiante esalta notevolmente l’abbronzatura.

Non dimenticate di acquistare anche un altro accessorio fondamentale in spiaggia, ovvero il pareo, che può essere indossato spesso anche come vestito, top o gonna.