Antonino Spinalbese, da quando ha intrapreso la storia d’amore con Belén Rodriguez (finita ormai da tempo), è stato vittima di numerose critiche e polemiche. Soprattutto dopo la sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip. Ed ora l’hairstylist è nuovamente al centro del mirino a causa del regalo fatto alla piccola Luna Marì, la figlia avuta dalla showgirl argentina a luglio 2021. Antonino Spinalbese ha più volte parlato del grande amore che prova per sua figlia Luna Marì, dichiarando anche di avere occhi solo per lei. Per questo ha deciso di farle un regalo davvero speciale. Ma scopriamo insieme il perché di tutte queste critiche.

Antonino Spinalbese, il regalo alla figlia Luna Marì

Il prossimo 12 luglio Luna Marì, la figlia di Antonino Spinalbese e Belén Rodriguez, compirà due anni. In occasione del suo imminente compleanno, l’hairstylist ha deciso di regalare alla piccola un cagnolino. Proprio come Stefano De Martino, che tempo fa ha regalato a suo figlio Santiago un Labrador color cioccolato di nome Choco. Anche perché si sa, ci sono molti vantaggi nel far crescere fin da piccoli i bambini con un animale domestico. Antonino Spinalbese ha quindi deciso di condividere questo speciale regalo con i suoi fan. Ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram, che vanta di oltre 500mila follower, il primo incontro tra il nuovo componente della famiglia e la bambina. Un video tenero, dolce, in cui si vede Luna Marì giocare con il cagnolino di nome Masha. Il post è diventato fin da subito virale, raggiungendo oltre 40mila mi piace e numerosi commenti negativi.

Pioggia di critiche per Antonino Spinalbese: il regalo alla figlia Luna Marì

Nei commenti gli utenti del web hanno criticato l’hairstylist di non aver spiegato alla piccola di non trattare il cucciolo come un giocattolo: “Ai cani non piace essere strapazzati! Poi reagiscono male“. Un altro utente invece scrive: “Il cane non è un pupazzo per la bambina, insegnale a portarle rispetto…“. Tante polemiche anche per quanto riguarda la razza del cane scelta da Antonino Spinalbese, ovvero un bulldog francese. Molti hanno criticato la scelta dell’ex compagno di Belén Rodriguez di acquistare un cane e non prenderlo in un canile. In un commento infatti si legge: “Perché prendere questa razza? Ma lo sai cosa c’è dietro a questi poveri animali? Invece di prenderlo in un canile… se non sono di razza non li si vuole”. Nonostante questo però, alcuni fan hanno preso le sue difese dicendo che fosse esagerato scatenare tutte queste polemiche. Il video pubblicato sui social mostra semplicemente una bambina incontrare il suo nuovo cagnolino. Al momento Antonino Spinalbese non ha rilasciato ancora nessuna dichiarazione in merito agli insulti ricevuti. D’altronde, come recita il proverbio, talvolta il silenzio è la migliore risposta.