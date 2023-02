Antonella Clerici ricorda Maurizio Costanzo in apertura di The Voice Senior

Anche Antonella Clerici si è aggiunta al coro delle personalità del mondo dello spettacolo che hanno deciso di spendere qualche parola per ricordare Maurizio Costanzo, il celeberrimo presentatore e giornalista scomparso ieri, 24 febbraio, all’età di 84 anni.

The Voice Senior: il ricordo a Maurizio Costanzo

Prima di iniziare una nuova puntata del suo talent show The Voice Senior, all’interno del quale si sfidano un gruppo di vip piuttosto agé, Antonella Clerici ha deciso di prendersi un momento tutto per sé da sola a centro palco, dedicando a Maurizio Costanzo delle parole affettuose e inviando anche un messaggio molto importante alla moglie Maria De Filippi (che, pare, sarebbe rimasta profondamente turbata dalla scomparsa del compagno).

Ecco dunque le parole di Antonella Clerici dedicate a Costanzo:

Prima di cominciare la nostra puntata voglio ricordare davvero con grandissimo affetto Maurizio Costanzo e mandare un abbraccio a Maria e mandare un abbraccio ai suoi figli. Ma come avrebbe detto lui ‘the show must go on’, lo spettacolo deve continuare, e questo faremo noi dopo la pubblicità.

Le cause della morte di Maurizio Costanzo

In queste ore, mentre in Campidoglio è stata aperta la camera ardente, stanno emergendo alcuni dettagli sulla morte del conduttore e giornalista, che a quanto sembra avrebbe lasciato tutti senza parole.

Nessuno infatti (tantomeno Maria De Filippi) si sarebbe aspettato che le sue condizioni di salute sarebbero precipitate in così breve tempo.

Come riportato dal Corriere, da diverso tempo Costanzo soffriva di problemi di cuore, per cui era stato ricoverato diverse volte. Inoltre, in tempi non sospetti, Maria De Filippi aveva dichiarato che il marito soffriva di diabete.

La morte, stando alla ricostruzione del Corriere, sarebbe sopraggiunta subito dopo un intervento di routine a cui Costanzo si era sottoposto presso una clinica romana dove era stato ricoverato circa 7 giorni fa.