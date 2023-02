Nella puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 18 febbraio, è stata raccontata la storia di Katia, che non ha rapporti con il padre da 7 anni, a causa delle interferenze della moglie di lui. Maria De Filippi ha perso la pazienza in studio e ha sbottato contro l’uomo.

Maria De Filippi furiosa in studio: “Devi decidere tu”

Durante il racconto della storia di Katia, che non sente il padre Massimo da sette anni, Maria De Filippi ha decisamente perso la pazienza. La conduttrice ha spinto l’uomo ad ammettere la verità che sta ignorando, ovvero la delusione che ha provato quando Katia ha deciso di separarsi dal marito, che è il fratello della sua compagna. “Mi hanno sempre trattata male, ero sempre quella cattiva per loro” ha dichiarato la donna, che ha ammesso di non aver mai fatto nulla per far recuperare al compagno il rapporto con la figlia.

“Il mio sogno è che tutti possano andare d’accordo con tutti” ha ammesso l’uomo, che si è lasciato andare alla commozione. “È sempre mia figlia, è normale che sia contento di vederla” ha aggiunto. A questo punto Maria De Filippi ha sbottato, rendendosi conto che l’uomo sembrava essere particolarmente influenzato dall’opinione della moglie. “Senti, provi a decidere tu? Decidi tu! Il fatto che tu non decidi in autonomia fa sì che tra tua figlia e Maria ci sia sempre ostilità!” ha dichiarato la conduttrice.

L’uomo è rimasto scosso dalle sue parole e ha deciso di aprire la busta. “È un vero disastro, se lasciato da solo” è il consiglio che Maria ha voluto dare a Katia.

C’è posta per te, storia di Katia e Mario: De Filippi furiosa

La storia di Katia è quella di una figlia che non sente il padre da sette anni. La sua colpa sarebbe quella di aver deciso di separarsi dal suo ex marito, fratello della compagna di suo padre, che si chiama Maria. Il padre non le parla perché la donna è arrabbiata per quanto è accaduto. Katia, quando aveva 12 anni, ha fatto entrare in casa della sua famiglia Maria, che aveva 20 anni e ha iniziato una relazione con il padre di Katia. Da quel momento interrompe il rapporto con i figli, non contenti di questa relazione. Nel corso degli anni Katia si è resa conto di non essere più innamorata di suo marito, ha una relazione extra coniugale e decide di separarsi. Una notizia che suo padre prende molto male, scegliendo di non parlare più. “Non sono stato io ad allontanarmi, sono stati loro” ha dichiarato. “È stata la madre che li ha messi contro” ha poi aggiunto. L’intervento drastico di Maria De Filippi lo ha spinto ad aprire la busta.