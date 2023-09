Scopriamo insieme chi è Annie Mazzola, la conduttrice radiofonica che conduce il Grande Fratello Party insieme ad Andrea Dianetti. La donna lavora su Radio 105 ed è fidanzata con un ex componente del famoso Zoo di 105.

Annie Mazzola: chi è la conduttrice radiofonica che presenta il Grande Fratello Party

Annie Mazzola è la nuova conduttrice del Grande Fratello Party 2023, insieme ad Andrea Dianetti, in onda prima di ogni puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il suo vero nome è Annamaria Mazzola Tronconi, ha 32 anni ed è originaria di Lodi. La donna lavora come speaker radiofonica ed è molto conosciuta nell’ambiente. Dal 2019 conduce il programma Weekend105, in onda su Radio 105. Annie Mazzola è nata nel 1991 e la sua carriera è iniziata nel mondo della moda. La donna ha lavorato come agente di modelle ed è stata notata da Stefano Gabbana. Lo stilista è rimasto conquistato e affascinato dai suoi contenuti molto ironici sui suoi profili social e nel 2018 ha deciso di farla sfilare come modella durante la settimana della moda di Milano. Un mondo molto affascinante, in cui Annie non è rimasta a lungo, perché è poi passata alla televisione e alla radio. Nel corso degli anni ha condotto diversi format per Mtv, oltre all’extra Factor della dodicesima edizione di X Factor. Ha gestito anche la Social Room Rai in occasione della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Ha sempre avuto ruoli molto importanti e spesso collegati ai social network. Nel 2019 è stata uno dei giudici dell’Eurovision Song Contest e, sempre nello stesso anno, ha iniziato a condurre 105 Weekend su Radio 105. Sul suo profilo Instagram è molto seguita. Conta 105.000 follower ed è sempre molto attiva. Annie Mazzola condivide moltissime immagini e moltissimi video che riguardano la sua vita privata e il suo lavoro, con tanta ironia e tanta simpatia.

Annie Mazzola, chi è: la sua vita sentimentale

Annie Mazzola è sentimentalmente impegnata con Marco Dona, pseudonimo di Marco Donadoni. I due sono legati sentimentalmente dal 2021 e sono molto felici insieme. Oltre ad essere una coppia particolarmente legata, hanno anche una grande passione in comune, ovvero quella della radio. La conduttrice del Grande Fratello Party è la voce del programma Weekend 105, come abbiamo già svelato, e il suo compagno Marco Dona è un ex componente dello Zoo di 105, che ha lasciato ufficialmente nel 2020. Ora l’uomo lavora come autore, dj e podcaster. In comune hanno anche una straordinaria ironia, che ha consentito ad entrambi di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico radiofonico, e non solo. Annie Mazzola e Marco Dona sono molto felici ed innamorati e sicuramente avere questa grande passione per la radio in comune li ha aiutati a rendere il loro legame ancora più forte e solido.