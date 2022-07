Andrea Dianetti è diventato famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi e ha dimostrato di avere un grande talento e una grande passione per l’arte in generale. Ha studiato molto per far parte del mondo dello spettacolo ed è diventato un bravo attore e conduttore.

Andrea Dianetti: la carriera

Andrea Dianetti si è fatto conoscere dal pubblico nel 2005, quando è entrato a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi nella categoria recitazione, riuscendo ad ottenere la seconda posizione nella finale. Da quel momento ha avuto inizio la sua carriera come attore, tra teatro, televisione e cinema. Ha lavorato anche come conduttore in diverse trasmissioni, come Cartoon Network Studios e iCrew. È stato anche l’inviato speciale di Music Summer Festival 2013 insieme a Diana Del Bufalo, con cui ha uno splendido rapporto di amicizia.

Andrea ha lavorato anche come doppiatore, regista di web series e cantante. Nel 2017 ha iniziato a collaborare con Detto Fatto, trasmissione di Rai 2. Nel 2019 è stato scelto per essere nella giuria di All together now, talent show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Nel 2021 ha condotto Isola Party su Mediaset Infinity, dove ha commentato il reality show. Proprio come ha fatto nel 2022 con Pupa Party, legato a La Pupa e il Secchione Show, in coppia con Dayane Mello.

La sua carriera, partita tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, gli ha portato moltissime soddisfazioni e ora è diventato sempre più conosciuto e apprezzato per il suo grande talento. Ha saputo cimentarsi in diversi ruoli, sempre ottenendo un grande successo. Ha scritto anche un libro, “La felicità del gambero”, presente in tutte le librerie.

Andrea Dianetti: la vita privata

Andrea Dianetti è nato a Roma il 9 maggio 1987, sotto il segno zodiacale del Toro. Fin da quando era bambino sognava di diventare un attore e ha iniziato presto a seguire corsi di danza e di arte drammatica. A soli 9 anni ha subito un tragico lutto, quando suo padre è morto. A scuola è stato preso di mira dai bulli proprio perché amava l’arte e faceva danza. Per quanto riguarda la vita sentimentale, dopo la fine di Amici ha avuto una breve relazione con la sua collega Francesca Maiozzi, ballerina del talent show. Una storia che non è durata molto. Per diverso tempo non ci sono state altre notizie sulla sua sfera privata. Poi ha incontrato Miriam Milani, una ragazza che ha conquistato il suo cuore. I due postano molte foto insieme su Instagram, soprattutto mentre sono in giro per l’Italia. Non si conoscono i dettagli della loro storia, ma sembrano essere davvero molto innamorati. Andrea Dianetti una grande passione per i gatti e per 10 anni ha praticato karate. Porta sempre con sé una foto del padre e un anello che gli ha regalato sua nonna, come portafortuna. Ha un ottimo rapporto con i social network, soprattutto Instagram, su cui è diventato un influencer molto seguito. Il suo sogno più grande è quello di riuscire a condurre uno show tutto suo.