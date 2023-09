Scopriamo insieme su che canale seguire la diretta di 24 ore del Grande Fratello 2023. Ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda gli orari, rispetto alle edizioni precedenti. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello 2023, cambiano gli orari: su che canale vedere la diretta 24 ore su 24

Lunedì 11 settembre 2023, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, che anche quest’anno avrà due appuntamenti settimanali. Alla conduzione è stato confermato Alfonso Signorini, mentre come opinionista è presente in studio solo Cesara Buonamici, conduttrice del Tg5. Inoltre, al posto di Giulia Salemi, per quanto riguarda la parte social della trasmissione televisiva, è stata scelta Rebecca Staffelli, la figlia di Valerio Staffelli di Striscia La Notizia, che lavora in radio. Il pubblico potrà seguire i concorrenti in diretta sia in tv che in streaming, ma con qualche cambiamento. Le puntate del Grande Fratello andranno in onda su Canale 5 in prima serata al lunedì e al venerdì e dureranno circa 4 ore e mezza, con un termine previsto alle ore 01.50. I concorrenti della casa del Grande Fratello non potranno più essere seguiti 24 ore su 24, come abbiamo anticipato. La diretta sarà sempre mandata in onda su Mediaset Extra, ovvero il canale 55 del digitale terrestre, e in streaming su Mediaset Infinity, ma ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda gli orari. Alfonso Signorini ha spiegato che in questa edizione le telecamere verranno ufficialmente spente alle ore 3 della notte, per poi riaccendersi alle ore 9 del mattino.

Grande Fratello 2023, dove vedere la puntata in streaming e gli appuntamenti del daytime

Per chi preferisce lo streaming al canale tv, su Mediaset Infinity sarà possibile vedere in diretta tutte le puntate. A differenza della diretta su Mediaset Extra, gli spettatori su Infinity avranno a disposizione più regie e più canali dedicati, per seguire le vicende da diverse prospettive, senza perdere nessun episodio. Per quanto riguarda gli appuntamenti del daytime, dal lunedì al venerdì i telespettatori avranno modo di vedere ciò che è accaduto nella casa su Canale 5. Al termine della messa in onda di Uomini e Donne, infatti, dal 12 settembre in poi, andrà in onda anche una breve striscia dalle 16.10 alle 16.20 dedicata proprio al Grande Fratello. Il programma televisivo avrà spazio anche su Italia 1, con la messa in onda prevista alle 13.00, subito dopo Studio Aperto. Anche quest’anno i telespettatori potranno godere a pieno dell’esperienza che faranno i nuovi concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia. Ci sono stati tanti cambiamenti, a partire dai concorrenti, che sono sia conosciuti che sconosciuti. Un vero e proprio ritorno alle origini, alle edizioni del Grande Fratello che avevano conquistato il pubblico.