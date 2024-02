Dopo Sanremo, ecco Annalisa e Mahmood insieme alla festa di Dolce e Gabbana. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, i look dei due cantanti.

Annalisa e Mahmood (dopo Sanremo) insieme alla sfilata di Dolce e Gabbana: i look

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è finita da qualche settimana, ma ecco che due dei 30 big in gara hanno partecipato insieme alla festa di Dolce e Gabbana, in occasione delle Milano Fashion Week. I due cantanti erano seduti vicini anche durante la sfilata, a testimonianza di una amicizia molto solida. Durante la sfilata la cantante di Savona ha indossato culotte e reggicalze, proprio come durante una delle serata della kermesse musicale, vinta da Angelina Mango. Alla festa organizzata dalla casa di moda italiana, Annalisa e Mahmood si sono presentati insieme e hanno ballato sulle note delle loro due canzoni presentate al Festival, ovvero “Sinceramente” e “Tuta Gold“. Il video del loro ballo scatenato è diventato subito virale sui social. Per quanto riguarda i look sfoggiati alla festa da parte dei due cantanti, Annalisa ha indossato una giacca aperta e reggiseno a vista, oltre ai reggicalze, per un outfit davvero molto sensuale. Mahmood, invece ha indossato una camicia larga e un paio di pantaloni a palazzo, per un look total white.

Milano Fashion Week 2024: la sfilata di Dolce e Gabbana

Come abbiamo appena visto, durante la sfilata di Dolce e Gabbana alla Milano Fashion Week 2024, seduti in prima fila c’erano due tra i protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ovvero Annalisa e Mahmood. I due cantanti hanno anche partecipato alla festa organizzata dalla casa di moda italiana, e si sono scatenati sulle note delle loro canzoni, “Sinceramente” e “Tuta Gold“. La sfilata di Dolce e Gabbana era tra le più attese, per presentare la collezione Autunno Inverno 2024. Il vero protagonista della sfilata è stato il tuxedo, ovvero l’abito maschile per eccellenza, che invece si è trasformato in un completo ultra femminile, ricco di trasparenze. In passerella si è passati dallo smoking classico, al blazer oversize per finire con il blazer dress. Il colore dominante per la collezione Autunno Inverno 2024 di Dolce e Gabbana è stato il nero, anche se in passerella abbiamo visto anche alcuni capi comi di cristalli. Spazio anche a diversi capi che lasciano spazio alle trasparenze, con anche la veletta a rete che dal cappello arriva fino al top. Stefano Dolce e Domenico Gabbana mettono un pò da parte il cappotto per fare spazio alla pelliccia, per uno stile massimalista. Come abbiamo appena detto il colore dominante è stato il nero, ma, oltre all’argento, abbiamo visto anche capi in oro, come ad esempio una maxi gonna con lo spacco di paillettes. Il gran finale della sfilata ha visto Naomi Campbell, con gonna pareo in chiffon, top reggiseno e guanti neri corti.

