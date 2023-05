Anna Tatangelo e lo shopping in centro a Roma: il look è lussuosissimo

Anna Tatangelo ha scelto un look casual, ma di lusso, per dedicarsi ad una giornata di shopping in centro a Roma.

Anna Tatangelo ha scelto un look casual, ma di lusso, per dedicarsi ad una giornata di shopping in centro a Roma. La cantante, in solitaria, è stata paparazzata nella boutique Casadei.

Anna Tatangelo e lo shopping in centro a Roma: il look di lusso

Anna Tatangelo si è regalata una giornata tutta per lei, dedicata al relax e allo shopping in centro a Roma, dove è stata paparazzata. La cantante non è riuscita a passare in incognito, nonostante la scelta di coprirsi con un cappellino sportivo. Il suo sorriso contagioso e il suo look lussuoso è hanno attirato immediatamente i fotografi. La cantante è apparsa serena e rilassata e si è prestata agli scatti, sia prima che dopo il suo giro all’interno della boutique di lusso. Per il pomeriggio di acquisti nel centro di Roma, Anna Tatangelo ha optato per un look molto casual, ma ovviamente senza mai rinunciare al lusso. La cantante ha indossato jeans morbidi taglio mom-fit, abbinati a una t-shirt bianca di Versace, con il logo barocco. Come acconciatura ha scelto una treccia spettinata con riflessi chiari, coperta da un cappellino bicolore Adidas (che costa 22,99 euro). Anna Tatangelo ha portato con sé uno zainetto nero di Chanel, modello in pelle matelassé, che al momento non è in collezione ma si trova in vendita nel mercato secondario a prezzi che sfiorano anche i 15mila euro. Un accessorio apparentemente molto discreto, ma che ha un valore davvero molto prezioso.

La cantante ha scelto anche delle calzature comode, ideali per una giornata di shopping, per camminare tra le vie e curiosare nei negozi e nelle boutique. Anna Tatangelo ha indossato le Air Force 1 della Nike (che costano 149,99 euro), di colore nero, bianco e arancione. Nonostante abbia scelto di indossare scarpe da ginnastica, è molto probabile che nella boutique abbia acquistato delle scarpe con tacchi alti. È stata immortalata mentre usciva dallo store di Casadei con un sacchetto in mano. Lo stilista di calzature è famoso per i suoi modelli particolarmente sensuali, che la star ha già scelto in passato. Sicuramente anche in questa occasione Anna Tatangelo ha scelto qualcosa di molto lussuoso e molto sensuale, per arricchire il suo guardaroba.

Anna Tatangelo: un momento felice

Anna Tatangelo si è dedicata una giornata per rilassarsi e fare qualche acquisto nelle boutique di Roma. La cantante sta vivendo un momento molto felice. Da qualche mese sta vivendo una storia d’amore con il modello piacentino Mattia Narducci. I due non si nascondono più e i loro baci hanno già fatto il giro del web e dei social network, con relativi like e commenti. Dopo la fine della sua relazione con il rapper Livio Cori, la donna sembra aver ritrovato la serenità e il sorriso. Nella sua vita è presente anche un altro uomo molto importante, ovvero il figlio Andrea, nato dalla sua relazione con Gigi D’Alessio. Anna Tatangelo è molto legata al figlio Andrea. I due hanno un rapporto davvero speciale, come si nota anche dai social network.