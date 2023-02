Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore e ha deciso di uscire ufficialmente allo scoperto sui social network. Mattia Narducci, il suo nuovo compagno, ha condiviso una foto sui social network che li ritrae insieme.

Anna Tatangelo esce allo scoperto con il nuovo amore: la foto sui social

Anna Tatangelo ha ufficialmente trovato l’amore. La cantante, ex compagna di Gigi D’Alessio, sembra aver nuovamente trovato la felicità tra le braccia di un modello più giovane di lei, con cui qualche giorno fa si è concessa una romantica fuga d’amore a Parigi. I due sono stati paparazzati da Chi, ma poi hanno deciso di uscire ufficialmente allo scoperto. Il giovane ha deciso di pubblicare una foto in cui la coppia è ritratta stretta in un abbraccio.

Anche se non sono ancora noti i dettagli, come dove si siano conosciuti, a quanto pare questa relazione sta andando avanti da diverso tempo.

Anna Tatangelo innamorata di Mattia Narducci

Dopo le delusioni di questi ultimi anni, per le chiusure delle sue relazioni, Anna Tatangelo ha finalmente ritrovato l’amore e la felicità. La cantante ha deciso di ripartire da Mattia Narducci, un modello più giovane di lei di dieci anni.

I due si sono goduti una romantica fuga d’amore a Parigi, dove hanno fatto passeggiate romantiche, cene gustose, qualche incursione nel mondo dell’arte e tante effusioni. La foto che ha deciso di condividere il modello conferma ufficialmente che è scoppiato l’amore. I due sembrano essere davvero molto innamorati.