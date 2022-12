Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, si è recata a Sanremo come inviata de La vita in diretta. Qui ha intervistato alcuni dei cantanti che parteciperanno al Festival, ma Anna Oxa l’ha letteralmente snobbata.

Anna Oxa snobba Giovanna Civitillo

I cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo si sono recati nella città ligure per rivelare il titolo del brano con cui si presenteranno sul palco dell’Ariston.

Giovanna Civitillo, moglie del conduttore e direttore artistico Amadeus, è stata scelta come inviata de La vita in diretta per intervistare i Big presenti a Sanremo. Tutti hanno accettato di scambiare quattro chiacchiere con lei, tranne Anna Oxa, che l’ha letteralmente snobbata.

La reazione di Giovanna al rifiuto di Anna

“Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce?“, ha esordito Giovanna. La Oxa l’ha ignorata e ha tirato dritto per la sua strada.

Una scena piuttosto imbarazzante, a cui la Civitillo ha reagito esclamando:

“No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora”.

Il conduttore Alberto Matano ha dichiarato:

“Mitica la nostra Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?”.

La frecciatina di Guillermo Mariotto

Alla domanda di Matano ha risposto Guillermo Mariotto, ospite de La vita in diretta. Il giudice di Ballando con le Stelle ha lanciato una frecciatina alla cantante:

“Se risponderà la prossima volta? Mai! Le divinità non sono tenute a rispondere ai mortali. No ragazzi questo non esiste. E lei viene da un Olimpo che non tutti conosciamo. Com’è andata quando lei era a Ballando con le Stelle? Oddio è successo di tutto, di tutto e anche di più. Cosa le chiederei io? Alberto non si fanno domande! Che poi mi tira una scarpa. Lei vuole vivere nel mistero. La tecnica è questa e lo faceva anche un’altra. La inviti e ti dice: ‘Io vengo, il cachet è questo, ma non rilascerò interviste a nessuno’. Tu la convinci e lei allora ti dice: ‘Ok rilascerò l’intervista solo a uno’. Quindi tutti si domandano chi sarà il fortunato. Quando lei arriva lì, lei rilascia le interviste a tutti anche a quelli che arrivano dopo. Così fanno le dive dovete saperlo”.