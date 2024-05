Chi è la moglie del paleontologo, divulgatore scientifico e conduttore televisivo Alberto Angela? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Alberto Angela: chi è la moglie

Come lo era suo padre Piero, Alberto Angela è uno dei volti della televisione più amati in assoluto. Paleontologo, divulgatore scientifico, scrittore, giornalista e conduttore televisivo, con i suoi programmi ha conquistato milioni di italiani. Per quanto riguarda la sua vita privata, Alberto Angela è sposato da 30 anni con Monica. Di lei non si hanno praticamente notizie, non si conosce né il cognome né l’età, ma dovrebbe essere di Parma. Monica e Alberto si sono sposati nel 1993 dopo un lungo fidanzamento. Secondo un aneddoto, mai però confermato dai diretti interessati, Monica avrebbe conquistato Alberto preparando il suo dolce preferito, ovvero il tiramisù. La coppia condivide diverse passioni, come per esempio l’arte, i viaggi e lo sport, in particolare il nuoto. Insieme hanno avuto tre figli, Riccardo, nato nel 1998, Edoardo, nato nel 1999 e Alessandro, nato invece nel 2004. Alberto Angela e sua moglie hanno sempre mantenuto molto riservata la loro relazione, e anche i figli sono cresciuti lontano dai riflettori. Solamente Edoardo ha avuto molta visibilità sui social quando una sua foto, rubata dal profilo del giovane, è finita online, rivelando la bellezza del ragazzo. Anche le apparizioni in pubblico insieme di Monica e Alberto Angela sono davvero poche, a testimonianza di quanto forte sia il loro desiderio di riservatezza.

Alberto Angela, il rapimento: “Ho temuto di non rivedere più mia moglie”

Era il 2002 quando la famiglia Angela ha dovuto affrontare una prova durissima. Alberto infatti fu rapito mentre si trovava nel deserto del Sahara, al confine tra Algeria e Niger. Il conduttore si trovava lì per registrare una puntata del programma “Ulisse – Il piacere della scoperta”, e insieme alla sua troupe è stato rapito, derubato e picchiato. Alberto in seguitò raccontò di aver avuto paura di non rivedere più sua moglie Monica. Ma ecco cosa aveva detto il divulgatore scientifico: “dal nulla è uscito un veicolo velocissimo, dal quale sono scesi tre individui con turbante e occhiali da sole ma anche kalashnikov e pistole alla mano, intimandoci di fermarci. Ci hanno legato, picchiato per ore, interrogandoci e divertendosi a terrorizzarci. Prima ci hanno chiesto droga e alcol, poi ci hanno chiesto invece se fossimo delle spie. Abbiamo trascorso delle ore come dei condannati a morte, cercando di farci coraggio a vicenda. Siamo stati tutti percossi, minacciati e derubati di tutto: attrezzature, soldi, fedi nuziali, orologi, cellulari, bagagli.” Piero Angela ha raccontato che hanno anche pensato di non farcela, visto che a un certo punto li avevano messi in fila come per fucilarli. Fortunatamente il giorno dopo il rapimento, Alberto Angela e la sua troupe sono stati rilasciati e sono tornati subito in Italia.

