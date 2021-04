Avete già visto le ultime novità previste per aprile 2021 su Prime Video? Bene, se vi siete già informati, allora saprete che una delle serie comedy rivelazione del mese è LOL: chi ride è fuori. Condotto da Fedez e Mara Maionchi, lo scopo del gioco è appunto non ridere per nessun motivo.

Tra i concorrenti, c’è anche la talentuosa Caterina Guzzanti: vediamo qui di seguito chi è.

Chi è Caterina Guzzanti: vita e carriera

Classe 1976, Caterina Guzzanti nasce a Roma il 5 giugno sotto il segno dei gemelli. Figlia del giornalista Paolo Guzzanti, ha un fratello, Corrado, e una sorella, Sabina, anch’essi attori, comici, imitatori e cabarettisti. Nascendo in una famiglia di artisti, non può che seguire le orme dei fratelli più grandi e assecondare il suo talento innato.

Esordisce così nel 1997 nel programma Pippo Chennedy Show, un programma ideato e condotto dal fratello Corrado. Segue poi nel 1998 ne La posta del cuore, un programma comico-satirico condotto dalla sorella Sabina. Come possiamo dunque ben capire, gli esordi televisivi di Caterina Guzzanti sono a fianco dei fratelli maggiori che la formano e la instradano verso la via del successo.

Successo che non tarda ad arrivare con diversi programmi, partecipazioni, interventi, imitazioni e sketch di vario genere.

Sono tanti i personaggi che l’attrice comica impersona come: Mariastella Gelmini; un’ex Miss Italia; ragazza Facebook; Orsetta Orsini Curva della Cisa; Geri Halliwel; Monica Relli, una stagista iscritta alla facoltà di Scienze della Formazione del Calcare indirizzo Spettacolo.

Dalla televisione ai film alla radio

Ma Caterina non lavora solo in televisione, partecipando come spalla o esibendosi in numerosi sketch ed imitazioni, ma ben presto inizia a recitare anche in diversi film accanto ad altri attori comici suoi colleghi. Citiamone alcuni: Le faremo tanto male per la regia di Pino Quartullo del 1998, Ogni maledetto Natale per la regia di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo del 2014. E ancora, Pane e burlesque per la regia di Manuela Tempesta del 2014, Modalità aereo per la regia di Fausto Brizzi del 2019, Burraco fatale per la regia di Giuliana Gamba del 2020.

Non possiamo infine dimenticarci del suo lavoro in radio e della sua collaborazione regolare alla trasmissione radiofonica 610 condotta da Lillo & Greg condotta su Radio Due. E come detto, nel 2021 partecipa al comedy show LOL: chi ride è fuori su Prime Video.

Vita privata

Caterina Guzzanti è mamma dal 2014 di un maschietto, avuto dal compagno pilota Walter. La coppia si è conosciuta nel 2013 a Favignana.