Per vedere il Festival di Sanremo 2022 dovremo aspettare ancora qualche mese, ma la macchina della kermesse guidata da Amadeus per il secondo anno consecutivo dopo il successo della scorsa edizione, si è già avviata da tempo con Sanremo Giovani che secondo quanto deciso dal direttore parteciperà con l’intero podio sul palco dell’Ariston.

Tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani c’è anche Angelica Littamè con il brano “Cazzo avete da guardare”. Scopriamo qualcosa in più sulla giovane cantante, tra curiosità e una controversia in cui è, suo malgrado, incappata.

Chi è Angelica Littamè

Non si hanno molte informazioni sulla famiglia d’origine di Angelica Littamè, sulla sua infanzia, sulle scuole frequentate o, per esempio, sul suo segno zodiacale. Quello che possiamo dire è che la cantante è nata nel 1996 a Terrassa Padovana, in provincia di Padova, che inizia a studiare canto all’età di 16 anni e che tra un ingaggio e l’altro per cui si esibisce insieme ad un’amica chitarrista, trova anche il tempo di partecipare a diversi concorsi canori.

Il suo primo debutto in televisione è su Rai 2, nel programma “Fatti sentire”.

Successivamente Angelica Littamè si fa notare anche ad “Area Sanremo”, mentre nel 2021 è il turno di Sanremo Giovani, dove arriva a conquistare la finale (in onda il 15 dicembre 2021) con il brano “Cazzo avete da guardare”, facendosi quindi conoscere anche da una fetta di pubblico decisamente più ampia.

Alcune curiosità sulla cantante

Così come non sappiamo nulla della vita privata di Angelica Littamè, non sappiamo neanche se la ragazza sia single oppure fidanzata. Grazie ad alcune interviste però, sappiamo qualcosa in più sulla sua passione per la musica e su quelle che sono alcune sfaccettature del suo carattere.

Dopo aver preso confidenza con la propria voce e la propria passione reinterpretando cover di altri cantanti, dal 2020 Angelica Littamè ha iniziato a scrivere le sue canzoni, assecondando la forte necessità di comunicare qualcosa mettendolo in musica. La giovane cantante è conosciuta per lo più con il nome d’arte, che non è altro che il suo cognome: Littamè, appunto. Tende ad essere molto timida ed esprime la propria personalità attraverso i capelli, che si diverte a tingere con i colori più disparati.

Angelica Littamè è finita recentemente al centro di alcune polemiche per via del suo inedito “Cazzo avete da guardare”. Secondo quanto sottolineato in un servizio di Striscia la Notizia infatti, il brano non sarebbe proprio inedito poiché già presentato a “The Coach” una trasmissione di 7 Gold.

Il servizio del tg satirico ha posto l’attenzione sul fatto che durante l’esibizione di Littamè erano presenti tante persone quante ne bastavano per non poter considerare il brano proposto per Sanremo come un inedito, secondo lo stesso regolamento del Festival. Insomma, dopo l’allarme fortunatamente rientrato con l’inedito di Fedez e Francesca Michelin appena un anno fa, per Amadeus si presenta un altro brutto nodo da sciogliere!