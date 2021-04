Angela Sozio, nel 2003 ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara d’Urso. Ma cosa fa oggi l’ex gieffina?

Angela Sozio oggi

L’ex giefina, conosciuta come “la rossa del Grande Fratello”, aveva trent’anni quando è entrata nella casa più spiata d’Italia ed era responsabile amministrativo di un società che gestiva cliniche private e lavorava anche come barista in discoteca il sabato sera.

Angela era una delle concorrenti più apprezzate fuori dalla casa e ad attirare l’attenzione su di lei fu la storia d’amore nata nella casa con Fedro Francioni. Il loro rapporto, però, è finita subito dopo la fine del reality. Grazie alla notorietà ottenuta dal reality, è riuscita a rimanere per un po’ sotto i riflettori. Ha fatto parte della giuria del reality La pupa e il secchione e nel 2011 era al timone del programma Saturday Night Live.

Diciotto anni sono passati dalla sua partecipazione alla reality e Angela oggi è cambiata. La rossa del Grande Fratello ha anche fatto alcuni interventi di chirurgia estetica, ha ritoccato le sue labbra e gli zigomi, ma ad oggi non si sa che fine abbia fatto in quanto non è nemmeno attiva sui social.