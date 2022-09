Angela Nasti ha commesso un errore che sta facendo parecchio divertire il popolo dei social. L’influencer ha creato un nuovo brand, ma ha sbagliato a scrivere il nome dell’azienda. Ignoranza o semplice distrazione?

Angela Nasti sbaglia il nome del suo brand

Nuovo scivolone in famiglia Nasti. Questa volta nessuna bufera su Chiara, ma sulla sorella Angela. L’influencer ha presentato sui social il suo nuovo brand, dicendosi molto orgogliosa. Con una serie di Instagram Stories, ha dichiarato di aver creato una linea di pigiami perché, fin da quando era piccolina, ha sempre amato tantissimo questo capo. Perché comprarli se li puoi creare? E’ questa la domanda che l’ha spinta a dare vita alla collezione Change of Angels.

Il nuovo brand di Angela Nasti è Change of Angels

Angela ha dichiarato:

“Le persone più curiose si chiederanno perché nasce questo brand. Io fin da piccola ho sempre amato i pigiami. Ogni giorno chiedevo un pigiama diverso. Non è mai cambiata questa cosa. Perché più crescevo e più avevo questa voglia di comprare sempre pigiami. Quindi mi sono decisa e ho detto: ‘Invece di comprare creo una mia linea’. E io adoro tutto quello che è intimo. Spero vi piaccia anche il nome che ho scelto, Change of Angels, che sarebbe ‘cambiamento di angeli’ perché appunto ogni sera devi cambiare“.

Tralasciando il fatto che neanche le principesse cambiano pigiama ogni sera, ad aver divertito il popolo social è stato l’errore segnalato dalla pagina Very Inutil People.

La gaffe by Angela Nasti è servita

“Comunque per qualsiasi informazione sul sito trovate l’indirizzo mail scritto sbagliato“, ha scritto la pagina Very Inutil People. A quanto pare, il sito internet di Change of Angels contiene un errore nell’indirizzo email. Angela, o chi per lei, ha sbagliato a scrivere il nome di “Cambiamento di Angeli”. Uno scivolone dettato dall’ignoranza o da una svista? Molto probabilmente si tratta della seconda opzione.