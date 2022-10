Andrea Roncato è tornato a parlare dell’ex moglie Stefania Orlando, rivelando che l’ha tradito con Paolo Macedonio. Non ne ha fatto un dramma, anche perché dopo di lei ha trovato il grande amore della sua vita.

Intervistato dal Corriere della Sera, Andrea Roncato ha parlato della sua lunga carriera e dei mostri sacri con cui ha lavorato. Da grande playboy, non ha potuto evitare di parlare delle donne, alcune importanti altre meno. Nel 1997, l’attore ha sposato Stefania Orlando, ma il loro matrimonio è naufragato con pesanti accuse reciproche. Andrea è tornato a parlare di lei, rivelando che l’ha tradito con Paolo Macedonio.

Andrea ha dichiarato:

“La signora se n’è andata, capita. Sul momento dissi che era colpa mia, che uscivo troppo la sera, che frequentavo compagnie sbagliate, dove girava la cocaina. Allora scrissero che ero finito nel tunnel della droga, quando mai, è stato un periodo, poi si è chiuso, non bevo alcolici, giusto mezzo bicchiere di Lambrusco. Stefania aveva un altro, Paolo Macedonio, punto. In questa storia non vedo santi né eroi, ci sono rimasto male sì, ma nemmeno più di tanto”.