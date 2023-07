Scopriamo quale malattia aveva colpito il giornalista Andrea Purgatori, scomparso all’età di 70 anni. Il noto giornalista era molto conosciuto per la sua carriera di grande successo.

Andrea Purgatori: che malattia aveva il giornalista?

Andrea Purgatori è morto a 70 anni in un ospedale di Roma, a causa di una breve, fulminante malattia. Il giornalista, sceneggiatore di film e fiction e docente di sceneggiatura, ha avuto una carriera ricca di grandi successi, grazie anche alla sua costante ricerca della verità dei fatti. A dare notizia della sua comparsa i figli Edoardo, Ludovico, Victoria e la famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. In molti si stanno interrogando sulle cause della morte del giornalista, mentre il mondo dell’informazione si unisce al lutto della famiglia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte del giornalista, dopo la denuncia presentata dai familiari in relazione a presunte cure sbagliate. Andrea Purgatori soffriva di un tumore ai polmoni diagnosticato solo due mesi fa e i familiari adesso vogliono chiarire se la radioterapia al cervello a cui era stato sottoposto abbia accelerato il decesso. I familiari, rappresentati dall’avvocato Gianfilippo Cau, in una nota hanno fatto sapere che, dopo la loro denuncia, i carabinieri del Nas guidati dal colonnello Alessandro Amadei e coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco e dal pm Giorgio Orano, “stanno conducendo indagini per fare luce sulla correttezza delle diagnosi e delle cure apportate al loro caro, deceduto il 19 luglio 2023 dopo solo due mesi dalla diagnosi iniziale”. “In particolare i familiari hanno chiesto che venga accertata la correttezza della diagnosi refertata ad Andrea Purgatori in una nota clinica romana e la conseguente necessità delle pesanti terapie a lui prescritte, e se, a causa dei medesimi eventuali errori diagnostici, siano state omesse le cure effettivamente necessarie” si legge ancora nel comunicato.

Andrea Purgatori: le inchieste di cui si è occupato

Andrea Purgatori ha lavorato per diversi anni al caso della strage di Ustica, provando a fare maggiore chiarezza sulla vicenda del Dc-9 Itavia che si è disintegrato e si è inabissato il 27 giugno 1980, raccogliendo centinaia di testimonianze e indagando su tentativi di depistaggio, responsabilità, sospetti in grado di coinvolgere intelligence, Stati Uniti, Francia e Libia. Ha lavorato a lungo, facendo domande, ascoltando, e provando a mettere insieme le tessere dei puzzle della storia italiana. Andrea Purgatori si è concentrato molto anche sui delitti di mafia e di terrorismo nazionale e internazionale. Celebri le sue inchieste sul caso Moro, sugli anni di piombo, sulle stragi del 1982, e sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, che recentemente lo aveva visto partecipare al documentario Vatican Girl, in onda su Netflix. Il lavoro di Andrea Purgatori è sempre stato molto attento. Ha sempre usato il suo talento e le sue competenze per cercare di portare a galla la verità su molte questioni che hanno tenuto l’Italia con il fiato sospeso. Non ha mai perso la speranza di far luce su molti argomenti che riguardano la cronaca italiana.