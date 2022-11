Il catalogo di Netflix si arricchisce mese dopo mese; tra le novità assolute vi è l’inserimento della nuova docu-serie dedicata a uno dei casi di scomparsa più noti e più discussi della storia vaticana italiana. Il titolo è Vatican Girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi e ha lo scopo di raccontare in modo dettagliato il misterioso episodio, avvenuto il 22 giugno 1983.

Vatican Girl: cosa c’è da sapere sulla nuova docu-serie

La nuova docu-serie arrivata su Netflix, racconta per filo e per segno l’assurda vicenda legata a Emanuela Orlandi, scomparsa misteriosamente il 22 giugno 1983 all’età di 15 anni. La giovane ragazza viveva nella Città del Vaticano e improvvisamente scomparve, senza fare più ritorno a casa.

La serie, dunque, vuole ripercorrere tutte le tappe dell’assurda vicenda, e lo farà attraverso nuove interviste inedite con la famiglia Orlandi e anche con alcuni nuovi testimoni che finora non avevano ancora parlato.

Gli episodi della serie saranno quattro e sarà proprio il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro Orlandi, a condurre il tutto insieme all’importante figura del giornalista italiano Andrea Purgatori.

Vatican Girl è stata scritta e diretta da Mark Lewis, nome già assai conosciuto anche per avere vinto un Emmy proprio grazie a un’altra docu-serie, intitolata Dont’ F**k With Cats: Hunting an Internet Killer.

Essendo un racconto composto da domande, interviste e flashback, Vatican Girl non avrà un vero e proprio cast di attori e di attrici.

La serie sarà infatti composta da spezzoni di filmati originali del tempo (indagini in primis) e saranno presenti numerose interviste alle persone legate a Emanuela Orlandi, in particolare la famiglia.

Il format, tipico delle docu-serie, è necessario per cercare di ricostruire nel modo più ordinato e chiaro possibile, la misteriosa vicenda del 1983. Non mancheranno colpi di scena e nuove e importanti testimonianze, forse volte e sciogliere un po’ della nebbia che aleggia attorno alla vicenda da troppi anni.

Quando esce Vatican Girl e dove vederla

La serie in questione sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022 su Netflix, e sarà disponibile in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.

Gli episodi della docu-serie sono 4: lo schema narrativo si sviluppa in modo tale che proprio nell’esatto momento in cui lo spettatore pensa di essere molto vicino alla soluzione dell’enigma (dopo avere accolto parole, indizi e collegamenti di ogni tipo), sarà di nuovo catapultato in un nuovo enigma, pronto a essere probabilmente risolto nella puntata successiva: sarà come tuffarsi concretamente dentro il mood della vicenda, tra indagini, parole lasciate a metà e un fortissimo senso del mistero.

Per coloro appassionati di casi di cronaca, Vatican Girl è la soluzione perfetta; per farlo, ovviamente, è necessario sottoscrivere un abbonamento a Netflix, scegliendo la tipologia che più si addice alle vostre esigenze, ma è bene tenere presente che ormai la piattaforma non disponde più del primo mese di prova gratuita, perciò sarà obbligatorio optare per uno degli abbonamenti presenti e scegliere o il pagamento mensile, o il pagamento annuale: il momento di godere della nuova docu-serie è ufficialmente arrivato!