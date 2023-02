Secondo un rumor in circolazione Andrea Damante potrebbe essere in crisi con la fidanzata Elisa Visari e una delle cause potrebbe essere un presunto riavvicinamento tra il dj e la sua ex, Giulia De Lellis.

Andrea Damante e Elisa Visari in crisi

Sui social si sono sparsi a macchia d’olio i rumor riguardanti una presunta crisi tra Andrea Damante e Elisa Visari che addirittura, secondo le indiscrezioni, potrebbero annunciare presto il loro addio dopo oltre 2 anni d’amore. Nei giorni scorsi l’ex fidanzata del dj, Giulia De Lellis, ha postato sui social la “loro canzone” (Stay, il brano di Rihanna che è stato trasmesso nel momento della scelta a Uomini e Donne) con l’emoticon di un cuore spezzato.

In tanti si chiedono se le voci della crisi tra Damante e Elisa Visari non possano avere a che fare con un presunto riavvicinamento tra i due ex volto di Uomini e Donne, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

I rumor su Giulia De Lellis

Giulia De Lellis al momento si trova negli Stati Uniti in compagnia del fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, e sui social continua a postare foto che li ritraggono apparentemente sereni e spensierati.

I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2020, all’indomani dall’addio definitivo tra l’influencer e Andrea Damante.

Beretta era amico del dj Veronese che, per questo motivo, ha più volte affermato di essersi sentito tradito da lui e dall’ex fidanzata. Giulia De Lellis ha sempre difeso la sua storia d’amore con il rampollo della famiglia Beretta, con cui sembra aver ritrovato la serenità.