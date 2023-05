And just like that 2 sta per arrivare sul piccolo schermo. Tra emozioni e attesa ci si chiede: Miss Samantha Jones ci sarà?

Il pubblico affezionato a Sex and the City può dormire sonni tranquilli. L’attesa per il secondo spin-off del noto film con Carrie Bradshaw, And just like that 2, sta per tornare e tra tante emozioni c’è una domanda che regna sovrana: Samantha ci sarà? A quanto pare la situazione è nebulosa, ma le speranze sono molto poche.

And just like that 2, Samantha ci sarà? Il comeback di Miss Jones

Ritorna ufficialmente il secondo spin-off di Sex and The City: And just like that 2 sta per arrivare in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, ma la vera domanda che i fan si stanno continuando a fare è: Samatha ci sarà? Il pubblico avrò modo di assistere al comeback di Miss Jones, oppure no?

Alcune indiscrezioni avevano parlato di un possibile ritorno di Kim Cattrall nei panni dell’iconica Samantha nel secondo spin-off. Tuttavia, le recenti dichiarazioni dello showrunner Michael Patrick King hanno lasciato intendere che si tratti in realtà di una possibilità molto remota. Prima di disperare, però, è bene precisare una questione importante. È vero, Samantha Jones non sarà coinvolta nella realizzazione della seconda stagione di And just like that, ma tale informazione non significa che Miss Jones cesserà completamente di fare parte del fantastico mondo della serie. Infatti, King ha confermato che la protagonista Carrie Bradshaw e l’amica Samantha Jones continueranno a sentirsi per messaggio nel corso dei nuovi episodi. Non sarà presente a livello fisico, ma Samantha Jones continuerà a vivere nella storia dello spin off And just like that 2. Un comeback meno attivo, ma comunque presente.

And just like that 2: il cast della seconda stagione

Appurato che Miss Jones non sarà protagonista di un comeback effettivo, And just like that 2 sarà comunque un successone. Al fianco della protagonista Carrie Bradshaw, interpretata ovviamente da Sarah Jessica Parker, ci saranno ancora Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte). Il pubblico ritroverà anche Sara Ramìrez, Sarita Choudhurt, Nicole Ari Parker, Karen Pittman e tanti altri. Probabilmente tornerà anche John Corbett nei panni di Aidan Shaw, uomo di cui Carrie è stata innamorata per lungo tempo. In una immagine breve del primo teaser di And just like that 2, tra l’altro, si sente Carrie affermare che: «La vita è troppo breve per non provare cose nuove», quindi si pensa a un possibile (e molto probabile) riavvicinamento dei due dopo la morte di Mr. Big a inizio della prima stagione della serie.

And just like that 2: quando esce e dove vederlo

L’entusiasmo per l’uscita di And just like that 2 è già altissima. Dopo il successo della prima stagione, il secondo spin-off è pronto a raccontare un altro capitolo di una delle storie più seguite. Il pubblico potrà ufficialmente vedere la seconda stagione a partire dal 22 giugno 2023 su Max negli Stati Uniti, mentre sarà disponibile su Sky Serie dal 23 giugno 2023.

Tutto è prontissimo: And just like that 2 non deluderà i suoi fan, ormai affezionati alle vicende di Carrie e delle sue fantastiche amiche e dei suoi amori.