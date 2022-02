Non è passato molto dalla fine della prima stagione di “And Just Like That”, la celebre serie tv che torna a raccontare le vite delle protagoniste di “Sex And The City” qualche anno dopo, ma c’è chi già non resiste ad aspettare la seconda stagione.

Saranno contenti allora i fan nel sapere che, con tutta probabilità, “And Just Like That” avrà un seguito! Ecco allora tutte le informazioni che siamo riusciti a raccogliere a riguardo, almeno per il momento e alcune indiscrezioni sulle assenze ormai date per certe.

And Just Like That, la seconda stagione si farà?

Ad alimentare le speranze dei telespettatori più appassionati della serie tv che vede nei panni delle protagoniste la stilosissima Carrie Bradshaw e le sue altrettanto stilosissime amiche, pare sia stato Casey Bloys, chief content officer (tradotto letteralmente come “responsabile dei contenuti”) di HBO.

L’uomo avrebbe infatti accennato al fatto che al momento Sarah Jessica Parker (che è anche la produttrice della serie) e lo showrunner Michael Patrick King starebbero discutendo su tutte le possibile strade da far intraprendere alle protagoniste in un’eventuale seconda stagione.

Possiamo però già dare per certe un paio di assenze. Ma vi avvisiamo, se non avete ancora terminato di vedere la prima stagione o non l’avete ancora iniziata, attenzione agli spoiler! In questo articolo infatti ne verrà citato uno molto importante.

Il cast per un’eventuale seconda stagione

Se “and Just Like That” avrà quindi un seguito, nel cast oltre a Sarah Jessica Parker, che nella serie è Carrie, ci saranno ancora Kristin Davis, che presta il volto alla pacata Charlotte e Cynthia Nixon, che interpreta invece l’imprevedibile Miranda.

Non ci saranno invece Chris Noth, che vestiva invece i panni di Mr. Big, morto nella primo episodio della serie e Kim Cattrall che nel cast originale di “Sex And The City” era invece l’irriverente Samantha, uno dei personaggi più amati dell’intero cast.

Gli scandali e le polemiche dietro la serie

“And Just Like That” non è riuscita ad evitare scandali e polemiche dentro e fuori la serie ancora prima che questa venisse trasmessa. Possiamo citare, per esempio, gli screzi tra la stessa Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker. Se la prima aveva infatti definito la nuova serie dopo “Sex And The City” come “pacchiana e scadente”, la seconda ha dichiarato in seguito che non avrebbe gradito il ritorno della stessa nei panni di Samantha a causa dei trascorsi decisamente negativi che hanno avuto le due attrici, sia in pubblico che in privato.

Anche Chris Noth è stato travolto dallo scandalo e dalle polemiche, prima per le accuse di stupro da parte di due donne, poi per la breve scena che lo vede protagonista nella prima puntata di “And Just Like That”, quando muore a causa di un infarto arrivato mentre stava facendo spinning sulla cyclette della Pelaton, scena che ha provocato un improvviso crollo in borsa ai danni del colosso del fitness. L’attore è stato poi obbligato a girare uno spot in cui chiedeva ai telespettatori di tornare a fare esercizio.