Gli studenti che fanno parte del cast de Il Collegio 6, che andrà in onda da martedì 26 ottobre, provengono da diverse regioni italiane. Sono stati selezionati dopo una serie di provini e ognuno di loro arriva nel collegio portando il suo modo di fare e la sua personalità.

Sanno già quello che li aspetta: dovranno lasciare la loro famiglia per andare nel Convitto Regina Margherita di Anagni, dove studieranno per conseguire il diploma di licenza media. E non solo: entrare ne Il Collegio vuol dire anche tornare indietro nel tempo e l’anno che è stato scelto per questa edizione è il 1977.

Dovranno, inoltre, rispettare alcune regole: dal dover indossare una divisa a dover tagliare i capelli, oltre a lasciare fuori i cellulari e ogni altro oggetto superfluo.

Sarà, quindi, interessante, come ogni altra edizione, vedere anche quest’anno come si comporteranno le ragazze e i ragazzi che sono stati scelti per partecipare alla trasmissione.

Anastasia Podeschi è una delle studentesse de Il Collegio 6: scopriamo chi è, quali sono i suoi interessi e che tipo di personalità ha.

Chi è Anastasia Podeschi

Anastasia Podeschi ha 16 anni ed è nata a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, dove vive con la sua famiglia.

E’ una ragazza molto estroversa, testarda e, soprattutto, è molto rigida sulle sue posizioni, tanto da confessare di amare litigare per difendere quello che pensa e se viene provocata! E questo suo lato viene confermato anche dai suoi genitori che la vorrebbero meno litigiosa e lo stesso è quello che le dicono i suoi amici.

Anastasia dice di essere molto permalosa e questo la porta a non avere peli sulla lingua: sicuramente anche quando sarà ne Il Collegio dirà sempre quello che pensa a tutti.

Capelli chiari, lisci e di media lunghezza e occhi azzurri, Anastasia Podeschi ha un piercing sulla lingua.

Sul suo profilo Instagram si presenta come una ragazza “estroversa, ma troppo timida per ordinare la pizza da asporto”. Sul profilo non posta molte sue foto, quindi si vede poco del suo look, ma ci sono molte sue “Stories“, divise per argomenti, in cui ama raccontarsi e da cui si nota che ama molto cambiare pettinatura e colore dei capelli.

Anastasia Podeschi nel collegio

Anastasia è una ragazza super attiva, si sente a disagio in ogni situazione in cui non si fa nulla e quando tutto è fermo. Odia la noia e la monotonia ed è lei, quindi, di solito, a movimentare le cose.

E’ molto convinta che sia giusto solo quello che pensa lei, quindi non tiene mai nascosta la sua opinione agli altri ed è sicuro che farà così anche con i suoi compagni di classe ne Il Collegio e con i professori.

In un ambiente come quello, dove ci saranno regole da seguire, sicuramente si sentirà limitata nella sua voglia di esprimersi.

Anastasia, del resto, è convinta che la sua partecipazione a Il Collegio 6 non potrà cambiarla in nessun modo e che, anzi, potrà essere lei a cambiare la situazione e a far cambiare opinione agli altri: sarà davvero così?

LEGGI ANCHE: Chi è Beatrice Genco, la studentessa di Paderno a Il Collegio 6