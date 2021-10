Il Collegio 6 andrà in onda a partire dal 26 ottobre e sarà trasmesso ogni martedì sera su Rai 2. Al docu-reality prenderanno parte ragazze e ragazzi che dovranno impegnarsi nello studio e nel comportamento per prendere il diploma di licenza media.

Il programma vede la partecipazione di concorrenti di età diversa, dai 14 ai 17 anni, che si troveranno a vivere un periodo di tempo non solo lontani da casa e dalla famiglia, ma anche in un’epoca storica diversa. Per quella che sarà la sesta edizione de Il Collegio, l’anno che è stato scelto è il 1977. Conosciamo meglio i ragazzi selezionati e che fanno part del cast: scopriamo chi è Beatrice Genco, la sua personalità, i suoi gusti, il suo modo di fare.

Chi è Beatrice Genco

Beatrice ha 14 anni ed è nata a Paderno Dugnano, nella provincia di Milano. Capelli corti, ha una personalità molto decisa e, infatti, sua madre dice che è una ragazza completamente allergica alle regole. Come si troverà all’interno del collegio sarà, quindi, tutto da vedere, visto che dovrà, invece adattarsi a molte regole, a cominciare dal dover indossare una divisa.

Beatrice dice di non avere paura di affrontare nulla, di avere un modo di fare rivoluzionario e di essere nonbinary.

È pagana, è molto attenta alle ingiustizie e combatte ogni posizione che sia razzista e misogena. Il suo rapporto con la mamma è un po’ conflittuale proprio per il fatto che non ama seguire regole e vuole essere molto indipendente

Beatrice Genco è una ragazza creativa ed è molto brava nel disegno a mano. Dice, infatti, di amare l’arte e di essere una grande appassionata di fumetti e, in particolare, di manga, una passione che vorrebbe anche concretizzare in futuro come professione. Uno dei suoi sogni è, infatti, proprio quello di riuscire ad andare a lavorare come fumettista in Giappone, quindi di diventare una mangaka.

Il look e la musica

La sua personalità molto forte, decisa e ribelle si esprime bene anche nel suo look e nei suoi gusti musicali.

Beatrice Genco mostra il suo lato creativo e anti-conformista curando alcuni dettagli: ad esempio, indossando anelli di metallo a tutte le dita delle mani, un collarino in cuoio nero, t-shirt con stampato un teschio.

Il suo è, insomma, uno stile punk-sportivo che si nota sia nel taglio di capelli rasato lateralmente, sia nei capi di abbigliamento. Il suo make-up sembra essere sobrio, tende a mettere in risalto solo gli occhi e sicuramente le piace lo smalto di colore nero.

Per quanto riguarda i gusti musicali, Beatrice Genco ama i generi più forti e, quindi, il metal, il punk, il rock, l’hard-rock, che sono quelli più adatti a rispecchiare il suo modo di fare e di essere. Tra i suoi gruppi preferiti ci sono i Metallica e, naturalmente, adora un artista come Marilyn Manson. Cosa farà all’interno de Il Collegio? Lei è sicurissima di portare un’aria di cambiamento, di vera ribellione e, quindi, sicuramente non rinuncerà a esprimere la sua personalità e a dire la sua opinione in modo deciso ogni volta che ci sarà l’occasione di farlo.