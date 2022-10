Oggi, domenica 30 ottobre, andrà in onda una nuova puntata di Amici. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti in studio e i risultati delle sfide.

La settima puntata di Amici di Maria De Filippi andrà in onda oggi, domenica 30 ottobre, e sarà ricca di colpi di scena. Ci saranno diversi ospiti in studio e qualche eliminazione.

Amici, anticipazioni del 30 ottobre: ospiti e cantanti

Nella giornata di giovedì 27 ottobre è stata registrata la settima puntata speciale del pomeridiano di Amici 22, che andrà in onda oggi, domenica 30 ottobre, alle ore 14 su Canale 5. Gli ospiti di questa puntata sono Tommaso Paradiso, Garrison, Marcello Sacchetta e Giordana Angi. Tommaso Paradiso è il giudice della gara Cover, che vede Wax scalare la classifica, con 8 e mezzo di voto, seguito da Aaron e Tommy con 8, Federica con 7 e NDG con 6.

Per qeust’ultimo si tratta della seconda settimana di seguito in ultima posizione. Cricca non ha potuto partecipare alla gara perché era impegnato nel compito assegnato da Rudy Zerbi, che è stato giudicato positivamente, mentre Niveo era in sfida. Andre ha iniziato a cantare ma è stato bloccato da Rudy Zerbi, che ha deciso di mandarlo in sfida immediata. Il cantante è stato eliminato e al suo posto è entrato Ascanio. La sfida di Niveo, contro Due, è finita positivamente per l’allievo, che è stato giudicato da Carlo Di Francesco ed è riuscito a tenere il suo banco.

Amici, anticipazioni del 30 ottobre: le gare di ballo

Per quanto riguarda la gara di ballo il giudice scelto è Garrison. Ramon ha ottenuto la prima posizione, con 8+ come voto, seguito da Maddalena con 7,5, Mattia con 7, Claudia con 7, Ludovica con 6.5, e Samuel con 6, all’ultimo posto. Samu non ha partecipato perché aveva il compito di Alessandra Celentano, che non è riuscito a superare. Il ballerino Gianmarco ha eseguito il compito di Raimondo Todaro, ma l’insegnante lo ha subito bloccato e mandato in sfida immediata, che è stata giudicata sempre da Garrison e superata dall’allievo. La gara di improvvisazione, su stili latino/hip hop e modern, è stata svolta da Megan, Maddalena e Mattia e giudicata da Marcello Sacchetta. A vincere è stata Megan, che ha ottenuto la possibilità di partecipare ad uno stage. La scorsa settimana, nella gara giudicata da Eleonora Abbagnato, sono arrivati ultimi Mattia e Asia. Il ballerino è stato confermato da Raimondo Todaro, mentre il pubblico ha votato al 64,9% per eliminare Asia. Aaron ha vinto la prova Oreo e Samu quella Marlù. Durante la puntata si è parlato anche di nuove coppie che stanno nascendo, ovvero quella formata da Gianmarco e Megan e quella formata da Wax e Claudia.