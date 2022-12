Con oltre un decennio di messa in onda, American Horror Story continua ad avere un enorme successo in tutto il mondo. Le storie terrificanti e il cast eccezionale di cui si compone la serie portano il pubblico ad affezionarsi sempre di più.

Realizzata da Ryan Murphy e Brad Falchuck, American Horror Story è arrivata alla sua undicesima stagione, ambientata nella New York degli anni ’80.

American Horror Story NYC: la trama dell’undicesima stagione

La fiction horror più longeva di sempre fu concepita dagli autori in modo che ogni stagione avesse trama, ambientazione e personaggi differenti. Dopo la decima stagione, intitolata Double Feature, che ha ricevuto pareri contrastanti, la stagione undici di American Horror Story vede i cattivi serial killer arrivare in una nuova location, New York.

American Horror Story NYC è a detta di molti una delle migliori stagioni della serie, soprattutto per le tematiche trattate e la loro gestione.

L’11esima stagione si svolge interamente nella Grande Mela dei primi anni ’80. La città è sconvolta da una numerosa serie di omicidi che si scagliano in particolare contro la comunità gay. Di fronte all’indifferenza della polizia locale, il giornalista Gino Barelli vuole scoprire il maggior numero di informazioni per avvisare la comunità omosessuale.

Per farlo, comincerà a stare addosso al suo fidanzato (e detective) Patrick Read, con il quale ha iniziato a convivere da poco tempo.

La situazione comincia a peggiorare e gli omicidi aumentano giorno dopo giorno: i tentativi per catturare il killer sembrano solo fallimenti e il pericolo, a New York, si fa sempre più sentire.

Tra indagini, killer, coming out segreti, hiv e paura, i personaggi andranno alla ricerca di un uomo muscoloso con maschera di pelle chiamato Big Daddy. Gli episodi della stagione più queer di sempre, infine, copriranno anche il black out che interessò New York nel 1977 e, ovviamente, anche la diffusione tremenda dell’AIDS.

Data di uscita di American Horror Story NYC: quando arriva in Italia?

L’11esima stagione di American Horror Story NYC ha fatto il suo debutto in America il 19 ottobre 2022.

Per quanto riguarda invece l’Italia, la serie horror farà il suo ingresso su Disney+ a partire dal 28 dicembre 2022.

Quanti sono gli episodi di American Horror Story NYC?

La stagione numero 11 di American Horror Story si compone di 10 episodi, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno:

Something’s Coming; Thank You for Your Service; Smoke Signals; Black Out; Bad Fortune; The Body; The Sentinel; Fire Island; Requiem 1981/1987 – Part One; Requiem 1981/1987 – Part Two

Hulu l’ha definita: “Una stagione come nessun’altra” e stando alla trama, pare che il coinvolgimento sarà a 360 gradi. Suspense, misteri, inquietudine e tanta adrenalina: American Horror Story NYC è pronta dal 28 dicembre 2022 arriverà su Disney+ e non avrete più scuse per non vederla.

Si ricorda infine che per accedere ai contenuti di Disney+ è necessario sottoscrivere un abbonamento: si parla di 8,99 € al mese o, eventualmente, di 89,90 € all’anno. Il catalogo è ricco di contenuti per grandi e piccini.