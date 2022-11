Amanda Seyfried è un'attrice molto nota e apprezzata, vista in tantissimi film tra cui è impossibile non citare Mamma Mia!

Amanda Seyfried è un’attrice statunitense molto nota e dalla carriera più che fruttuosa.

Amanda Seyfried: biografia e carriera

Nata ad Allentown, in Pennsylvania (USA), il 3 dicembre 1985, è figlia di Jack (famracista) e Ann (fisioterapista occupazionale).

Il suo nome completo è Amanda Michelle Seyfried e il percorso di successo in cui ha impegnato le sue energie la vede crescere non solo come attrice ma anche come cantante e modella.

La Seyfried ha anche una sorella di nome Jennifer, impegnata nel mondo della musica con la band Love city.

A livello di formazione, Amanda ha frequentato la Allentown’s William Allen High School e la New York City’s Fordham University.

A soli 11 anni comincia a comparire sulle copertine delle riviste di moda, arrivando poi a sfondare nel mondo del cinema negli anni 2000. Precisamente, il suo primo ruolo di rilievo, è quello del 2004 nel chick-flick Mean Girls.

Seguono tantissimi ingaggi, fino al 2008 in cui recita nel film musicale amatissimo dal pubblico Mamma mia! La vediamo in tantissimi altri film di svariato genere, come l’horror Jennifer’s Body nel 2008 e il romance Letters to Juliet del 2010, fino a Les Misérables del 2021 e l’ultimo girato, A Mouthful of Air, del 2021.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, ha esordito già da ragazzina in alcune soap opera, ma ha poi ottenuto svariati ruoli in serie TV di successo come, per esempio, Dr.

House e CSI – Scena del crimine.

Nel 2020 è stata candidata come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel film Mank ai Golden Globe ed ai Critics’ Choice Awards.

Amanda Seyfried: vita privata, relazione, famiglia

Dal punto di vista della vita privata, sappiamo che Amanda Seyfried ha trovato l’amore proprio sul posto di lavoro. Ha infatti conosciuto il suo fidanzato nonché attuale marito Thomas Sadoski sul set del film Adorabile nemica dove lavoravano entrambi. I due sono molto affiatati e molto felici e hanno coronato il loro amore con la nascita di due figli: Nina e Thomas.

La felice famigliola vive a nord di Manhattan… in un contesto forse atipico per due star hollywoodiane: una grande fattoria piena di animali!

Prima di innamorarsi di Thomas Sadoski sappiamo che Amanda ha avuto due relazioni importanti: una con Dominic Cooper (conosciuto proprio in occasione delle riprese di Mamma mia!) e una con Justin Long, che ormai sono decisamente acqua passata.

In conclusione, due curiosità sull’attrice: ha dichiarato pubblicate di amare girare le scene hot dei film in cui lavora e, diversamente da alcuni colleghi, non ha problemi con quel tipo di situazione davanti la cinepresa. Ha poi dichiarato anche di soffrire di un disturbo di ansia e di avere attacchi di panico. Amanda Seyfried parla sempre in modo molto diretto, schietto e onesto al suo nutrito pubblico: su Instagram è seguita da quasi 6 milioni di affezionatissimi followers con cui condivide sia i successi del suo lavoro sia scene della sua vita privata, in particolar modo momenti con i suoi figli e scene dalla sua amatissima fattoria.