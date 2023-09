Amal Clooney ha sfoggiato un abito verde da cerimonia perfetto per questo autunno 2023. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossare questo vestito.

Amal Clooney ci insegna come indossare il vestito verde da cerimonia questo autunno 2023

Amal Clooney, la moglie dell’attore statunitense George Clooney, ha sfoggiato di recente un abito verde smeraldo da cerimonia perfetto per l’autunno 2023. Quest’abito è caratterizzato da volant asimmetrici sulla gonna e uno scollo morbido, che ha messo in risalto l’abbronzatura di Amal. L’avvocatessa libanese è sempre impeccabile nei suoi outfit che risaltano al massimo la sua bellezza. Di recente l’abbiamo vista insieme al marito a Venezia, per ritirare un’onorificenza al Diane Von Furstneberg Awards. Per questo evento Amal ha indossato un abito color rosa cipria con dettagli in tulle e ricami in pizzo abbinati a un paio di sandali argento e ha rivolto parole colme d’amore per suo marito George Clooney: “oggi sono qui a Venezia con mio marito, nel luogo dove tutto è iniziato, dove 9 anni fa ci siamo sposati. E girando la città, in questi giorni, la cosa che non ho mai smesso di pensare è a quanto io sia fortunata. Perché, sapete, ogni tanto accade che mondi completamente diversi si incontrino. Come è successo a noi. Penso a tutte le cose che ci sono successe nella vita affinché la vita stessa ci portasse proprio qui, e oggi non posso che sentirmi grata per questa fortuna. E quello che voglio dirti, amore mio, che tu, come questa città, mi togli il fiato. Ed è tutto così magico con te che a volte stento a crederci anche io che esisti.”

Come abbinare il vestito verde da cerimonia indossato da Amal Clooney

Come detto poc’anzi, Amal Clooney di recente ha sfoggiato un bellissimo abito da cerimonia color verde smeraldo, perfetto per questo autunno 2023. Per esaltare ancora di più il colore dell’abito, la moglie di George Clooney ha indossato degli orecchini pendenti e una clutch gioiello color bronzo. In vista dell’autunno potete abbinare questo vestito con un blazer oversize o un bolero a contrasto. Ai piedi consigliate un paio di décolleté nude oppure nere. Quello che è certo è che un abito come quello sfoggiato da Amal Clooney non passerà di certo inosservato.

Dove comprare un abito verde come quello indossato da Amal Clooney

Se volete acquistare un vestito verde simile a quello indossato da Amal Clooney siete nel posto giusto. Vediamo infatti adesso insieme dove potete trovare alcuni capi simili: