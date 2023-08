Per l’estate 2023 Amal Clooney sceglie le unghie rosso scuro in perfetto stile femme fatale

Le unghie scelte da Amal Clooney per l’estate 2023, di colore rosso scuro, sono in perfetto stile femme fatale. Un colore davvero molto adatto per i mesi estivi, elegante e sensuale, mai fuori luogo.

I coniugi Clooney si stanno godendo delle rilassanti vacanze sul Lago di Como, una delle loro mete preferite. Una vacanza ricca di relax, tra gite in barca, pause rilassanti, ottimo cibo e momenti trascorsi in famiglia. Una Dolce Vita fatta anche di stile, perché Amal Clooney riesce sempre ad essere perfetta in ogni occasione, curando con grande attenzione ogni minimo dettaglio dei suoi outfit e della sua beauty routine. Per una cena romantica con il marito George, la meravigliosa Amal, di 45 anni, ha sfoggiato una manicure che non è passata inosservata, e che ha già conquistato tutti. Il colore dello smalto scelto dalla moglie del famoso attore è il rosso scuro. Una manicure molto elegante e sensuale, che ha deciso di accompagnare con una chioma sciolta da principessa e un mini abito argentato firmato Paco Rabanne, in grado di esaltare perfettamente la sua perfetta silhouette. Un look dal mood disco-glam anni ’70 che ha letteralmente conquistato tutti, mostrando la classe innata della giurista, sempre molto elegante e perfetta. Il vero colpo di fulmine per moltissime donne è stata sicuramente la manicure dark red, un dettaglio cromatico in stile femme fatale che sicuramente verrà copiato in moltissime occasioni, da moltissime donne, per non perdere mai lo stile e l’eleganza, anche nelle situazioni più casual e durante delle rilassanti giornate di vacanza.

Amal Clooney, unghie rosso scuro: la manicure perfetta

Solitamente le donne che scelgono di indossare uno smalto rosso è perché amano farsi guardare e avere delle mani eleganti e sensuali in ogni occasione. La manicure total red è innegabilmente molto sensuale, ma è importante sottolineare che il risultato finale cambia molto a seconda della sfumatura di rosso che si decide di indossare e sfoggiare. Lo smalto rosso fuoco, per esempio, riesce ad attirare l’attenzione delle donne dalla passione travolgente, sempre molto calorose e istintive, che sanno lasciarsi andare, e si tratta sempre di una versione molto allegra ed energica. Lo smalto rosso scuro scelto da Amal Clooney è sicuramente molto più intenso e tende a mostrare uno stile molto più sofisticato che passionale, a tratti distaccato e altero, senza però perdere quel tocco di sensualità che non guasta mai. Se siete delle amanti delle tonalità di rosso più scure, allora è il caso di esplorare i vari colori che trovate in commercio, dal color rubino e amaranto, fino ad arrivare ai toni del rosso ciliegia e del rouge noir. Giocare con le sfumature di rosso non è solo divertente, ma può rivelarsi anche molto utile a seconda delle occasioni in cui si vuole sfoggiare lo smalto scelto.