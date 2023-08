Alluce valgo: come intervenire senza operazione

Alcune donne, a causa di alcuni fattori, possono soffrire di problematiche che interessano il piede. Una delle più comuni è il dolore all’alluce valgo, un disturbo che colpisce molto di più il sesso femminile rispetto a quello maschile. Nei paragrafi seguenti proviamo a capire come ridurre il dolore e i sintomi a esso legati.

Alluce valgo

Con questo termine si intende una delle patologie maggiormente comuni e diffuse che riguardano il piede. Solitamente l’alluce valgo è un problema o una condizione che riguarda soprattutto il sesso femminile, anche per via di calzature e di scarpe con tacchi vertiginosi che sono solite indossare, sebbene gli uomini non ne siano del tutto esenti.

Si tratta di una deviazione laterale dell’alluce che, man mano va a inclinarsi verso le altre dita, portando poi a una deviazione che coinvolge anche le altre dita del piede. Si tende poi a formare una sporgenza ossea che, nei casi maggiormente seri e gravi, risulta essere particolarmente dannosa per cui diventa difficile indossare le calzature.

Un problema o condizione che non è da considerarsi molto seria o grave, ma richiede il giusto trattamento, cura e terapia da effettuare seguendo i consigli degli esperti del settore. Sebbene non sia particolarmente dolorosa, è alquanto fastidiosa dal momento che può comportare delle difficoltà di appoggio e di movimento del piede.

I soggetti affetti tendono a provare fastidio o disturbo al secondo dito del piede, oppure all’alluce o in generale a tutto il piede sebbene possano non esserci delle malformazioni che siano particolarmente consistenti.

Alluce valgo: cause e sintomi

Prima di capire quali sono i rimedi validi per trattare l’alluce valgo, è bene conoscere anche le cause in modo da prevenire ed evitare di avere un disturbo così fastidioso. Innanzitutto, si distinguono due tipi che hanno poi origine del tutto diverse. Nel caso di alluce valgo primitivo, i motivi possono essere di origine genetico o costituzionale.

Un difetto quindi di tipo congenito, già presente in famiglia per cui non vi sono cause o fattori ulteriori che possano far spiegare la comparsa di questo fastidio che, se non trattato nel modo giusto, rischia di essere persistente. Nel tipo secondario ci possono essere fattori acquisiti dovuti a qualche trauma o alla presenza di un asse scorretto del retropiede.

Sebbene le calzature non siano quasi mai considerate una delle cause principali dell’alluce valgo, è anche vero che indossare determinate scarpe, magari con tacchi alti o a punta stretta, sicuramente non aiuta in quanto provoca infiammazioni e arrossamenti poiché entra in contatto sfregando così con la pelle.

Per quanto riguarda i sintomi, si va dal dolore più o meno fastidioso che si presenta nella zona dell’alluce sino alla sporgenza ossea che può presentarsi arrossata o infiammata arrivando anche ad assumere il nome di cipolla o patata. Le altre dita del piede possono assumere la forma a martello arrivando anche a lussarsi.

Alluce valgo: miglior tutore

Per l’alluce valgo e per non sentire più dolore, il tutore è la soluzione maggiormente indicata per una patologia o difetto del genere. Un tutore come Alluvalg è il migliore che ci sia in circolazione dal momento che riesce a risolvere e correggere i problemi relativi a questa deformazione che riguarda il piede evitando così di sottoporsi all’operazione. Una valida alternativa alla chirurgia che è indicata in caso di soggetti dalle problematiche serie.

L’uso costante de prodotto permette di ottenere risultati importanti e già dopo 3 mesi si possono notare i primi miglioramenti dal punto di vista estetico. Grazie a questo tutore è possibile migliorare la funzionalità del piede in modo che non si abbia troppo dolore nelle normali attività quotidiane. Allevia il dolore e i fastidi con benefici soprattutto nel lungo periodo.

Per chi volesse saperne di più, è consigliato cliccare qui o sulla seguente immagine

Tutti quanti possono usare Alluvalg in quanto si adatta perfettamente al piede e alla calzatura. Realizzato in un tessuto morbido e traspirante come il silicone per cui non causa rossori o irritazioni che possono infastidire. Dona un sollievo immediato e si può indossarlo anche durante l’attività fisica dal momento che lascia il piede asciutto e pulito.

Facile da indossare dal momento che bisogna inserire l’alluce nella fessura in modo da coprire bene la sporgenza ossea per poi indossare senza difficoltà le proprie calzature preferite. Un tutore indicato da indossare tutti i giorni anche la notte per verificare i miglioramenti in corso. Non solo dona sollievo riducendo il dolore, ma aiuta anche a migliorare la postura con la schiena ben diritta.

La sua formula esclusiva e originale permette di non ordinarlo nei negozi fisici o virtuali, ma soltanto tramite la pagina ufficiale del prodotto inserendo i dati nel modulo. In questa maniera, il consumatore accede alla promozione di una confezione di Alluvalg a 35,99€ invece di 78 con pagamento con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.