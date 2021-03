Avere delle calzature adeguate permette anche di avere piedi sani che non creano problemi o causano dolori. A volte, le calzature sbagliate possono portare al problema dell‘alluce valgo che è possibile trattare anche da casa senza sottoporsi a una operazione. chirurgica Vediamo come fare e i rimedi migliori.

Alluce valgo: cause

Una delle patologie del piede maggiormente diffuse e dolorose. L’alluce valgo è una patologia di cui soffrono sia uomini che donne, anche se queste ultime sono i soggetti maggiormente colpiti, forse anche per via del tipo di calzature che indossano e che è considerata una delle cause principali. S’intende una tumefazione dell’alluce con una sporgenza a lato dell’alluce stesso che lo spinge verso il secondo dito del piede.

Con alluce valgo s’intende una deformazione dell’articolazione che si accompagna al dolore al piede e infiammazione. Tende a inficiare su tutta la postura in quanto anche i piedi su cui poggia l’intera struttura ossea ne risentono al punto da creare dei disequilibri, delle malformazioni e anche cattive abitudini di posizione e movimento. Chi soffre di alluce valgo ha delle difficoltà a trovare una calzatura che sia adatta, oltre a un danno estetico da non sottovalutare.

Le cause per cui alcune persone soffrono di alluce valgo sono essenzialmente di due tipi. Nell’alluce valgo primitivo, i fattori di maggiore rischio sono genetici e costituzionali. Una patologia che tende a svilupparsi nel corso degli anni e ricalca un difetto che è già presente nella famiglia stessa. Si chiama in questo modo poiché non vi sono altre cause o situazioni che possano predisporne la formazione.

Vi sono poi fattori e cause acquisite che possono dipendere da malattie autoimmunitarie oppure a livello neurodegenerativo o post-traumatiche. L’uso di scarpe non adatte dal tacco troppo alto e la pianta stretta sono una delle cause della formazione dell’alluce valgo e, quindi, di arrossamento e infiammazione.

Alluce valgo: complicazioni

Un problema che è molto comune e che si rivela spesso fastidioso in quanto coloro che ne soffrono tendono ad avere difficoltà a camminare. I sintomi dell’alluce valgo tendono a variare da un soggetto all’altro, ma chi ne soffre riscontra parecchi fastidi e difficoltà.

Il dolore è uno dei sintomi principali e tende a percepirsi anche quando si è a riposo. Insieme al dolore, il soggetto prova anche arrossamento, gonfiore e intorpidimento della zona, quindi difficoltà a camminare proprio per via della calzatura non adatta e dell’ispessimento della pelle.

Le complicazioni di una patologia quale l’alluce valgo portano ad alcune modificazioni a livello posturale che incidono sulla deambulazione. Il soggetto va incontro a degenerazioni articolari e deformità delle dita che possono modificare le ginocchia con la tendenza a sviluppare il ginocchio valgo.

Ci possono anche essere delle difficoltà a livello dell’anca portando a peggiorare la deambulazione e le difficoltà nel camminare. Per questa ragione, è bene non sottovalutare assolutamente i sintomi e il problema, ma cercare di correggerlo fin da subito chiedendo il consulto di un esperto per la soluzione maggiormente efficace.



Alluce valgo: come rimediare da casa

Per chi soffre di questa patologia, è bene informare che l’operazione non è sempre la soluzione migliore e ci sono altri metodi e soluzioni validi che possono aiutare a lenire e alleviare il dolore. Tra i rimedi a disposizione in commercio (per i casi meno gravi) il migliore per risolvere il problema dell’alluce valgo è Footfix.

Per chi è stanco di dover convivere sempre con fastidiosi dolori ai piedi, Footfix è un tutore che permette d’indossare le scarpe che si vuole, anche per tutto il giorno dal momento che attutisce ed elimina il dolore in maniera definitiva. Un prodotto come Footfix è molto utile in quanto in soli 10 giorni permette all’infiammazione di scomparire. Elimina sin da subito le cipolle ai piedi correggendo i piedi piatti.

Inoltre, è considerato l’alternativa valida alla chirurgia estetica fornendo e garantendo un prodotto dall’effetto immediato. Un tutore consigliato dai migliori esperti del settore e adatto sia agli uomini che alle donne. Un tutore che corregge la posizione dell’alluce valgo, sistema la postura anche nel lungo periodo in modo da riuscire a camminare senza difficoltà e problemi di nessun tipo. Grazie ai suoi benefici è riconosciuto come il tutore per alluce valgo ufficiale. Per chi volesse approfondire può cliccare qui o sulla seguente immagine

Il tutore di Footfix è realizzato in silicone anallergico, quindi privo di controindicazioni o effetti collaterali. Molto facile da usare perché basta semplicemente inserirlo tra l’alluce e l’indice del piede colpito da alluce valgo. Non appena lo si ha indossato, è possibile indossare qualsiasi cosa: scarpe, collant, ecc., senza nessun disturbo.

Si può usare in qualunque circostanza: dall’escursionismo alla serata con i tacchi. Grazie a Footfix è possibile tornare a camminare senza problemi. Avvolge il piede proteggendolo dallo sfregamento, preme sulle ossa delle dita in modo da farle rientrare nella loro posizione originaria.

