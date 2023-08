Allegra Versace è la figlia della nota stilista e imprenditrice Donatella Versace. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Allegra Versace: chi è la figlia di Donatella Versace

Allegra Versace è nata a Milano il 30 giugno del 1986, ha quindi 37 anni, è del segno zodiacale dell’Acquario ed è la figlia della stilista e imprenditrice italiana Donatella Versace, sorella di Santo e Gianni Versace e dell’ex modello statunitense Paul Beck, che è stato sposato fino al 2000 con la Versace. Dalla relazione tra Donatella e Paul è nato anche Daniel, nel 1990. Prima di trasferirsi negli Stati Uniti Allegra Versace ha frequentato la British School of Milan. Aveva solamente 11 anni quando venne ucciso suo zio Gianni, e per lei fu un colpo durissimo. Gianni aveva sempre considerato Allegra come una figlia, infatti ha lasciato proprio a lei in eredità la sua intera quota, il 50%, del marchio Versace, ovvero circa mezzo miliardo di dollari, dei quali Allegra è entrata in possesso a 18 anni. Le restanti quote appartenevano per il 30% al fratello maggiore Santo, e il restante 20% alla sorella minore Donatella. Donatella Versace ha raccontato al sito “Ssense” dell’amore del fratello per Allegra: “Gianna idolatrava mia figlia, la chiamava sempre la ‘mia piccola principessa’, ma con questo testamento le consegnava un enorme fardello. Non lo auguro a nessuna bambina di 11 anni.”

Negli Stati Uniti Allegra Versace a studiato alla Brown University, a Providence, nello Stato del Rhode Island.

Allegra Versace: di che malattia soffre?

Mentre frequentava l’Università negli Stati Uniti Allegra Versace ha dovuto affrontare un periodo molto buio della sua vita. La giovane ha infatti iniziato a soffrire di anoressia nervosa. Secondo quando detto dalla madre, la malattia l’ha accompagnata per circa dieci lunghi anni. Nel 2011 ne è finalmente uscita, queste sono state le sue parole a riguardo: “io lo chiamo il mio periodo di assenza, mi ero persa in altri pensieri, non potevo confrontarmi con la realtà, con gli occhi di tutti addosso. Io volevo soprattutto una cosa, non essere nessuno, non farmi riconoscere, non essere braccata”. A partire proprio dal 2011 Allegra ha cominciato a lavorare per l’azienda di famiglia, come responsabile dell’ufficio stile. Nel corso del 2020, Allegra Versace ha comprato anche le quote della madre e dello zio, ottenendo così il 100% della società Gianni Versace Spa e assumendone quindi la direzione.

Allegra Versace: la vita privata

Allegra Versace è molto appassionata di teatro, durante i suoi studi negli Stati Uniti si è infatti dedicata anche alla recitazione. È credente, si definisce una cattolica romana e ogni anno devolve parte dei suoi guadagni in progetti di beneficenza. Per quanto riguarda la sua vita privata, non sappiamo se Allegra Versace sia o meno fidanzata, la nipote di Gianni Versace non ha mai fatto trapelare molto riguardo la sua vita privata. Allegra è molto riservata, infatti non ha nemmeno un profilo Instagram. Ogni tanto però compare sul profilo ufficiale di Instagram della madre, Donatella Versace, che a oggi ha più di 11 milioni di follower.