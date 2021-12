Alfonso Signorini ha svelato perché quest’anno trascorrerà il Natale da solo e lontano dai suoi gieffini, che trascorerranno le feste chiusi nella casa di Cinecittà.

Alfonso Signorini: il Natale

Per la prima volta Alfonso Signorini trascorrerà da solo il Natale e ha rivelato che trascorrerà alcuni giorni in montagna per cercare di ricaricarsi visto che sarebbe molto stanco.

“Ho deciso, essendo molto stanco, di passarlo da solo in montagna, a casa mia, e non vedo l’ora di andarci per ricaricarmi, stare all’aria aperta e vedere le mie montagne”, ha dichiarato il conduttore, e ancora: “Ho già ordinato l’abete da mettere in terrazzo. Il 20 dicembre, dopo la puntata, salirò in macchina e andrò direttamente a Cortina a decorare l’albero e tutta casa: per me gli addobbi sono sacri.

A Natale andrò alla messa di mezzanotte e sarò felice”.

Alfonso Signorini: il Natale al Grande Fratello Vip

Intanto, a differenza degli anni passati, al GF Vip si sarebbe deciso di sospendere il reality show almeno per quanto riguarda la messa in onda del 24 e del 31 dicembre. “La Vigilia la passo a casa, per me è sacra. Dal 20 dicembre abbiamo deciso di sospendere la doppia messa in onda che ritornerà dal 20 gennaio, il lunedì e il giovedì, anziché il venerdì”, ha precisato a tal proposito Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini: i nuovi concorrenti

Intanto nella casa del reality show è atteso l’ingresso di alcuni nuovi concorrenti: tra questi Eva Grimaldi, che per la prima volta trascorrerà il Natale lontana dalla famiglia, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo. Nelle ultime ore Alex Belli è stato squalificato dal programma mentre Francesca Cipriani ha deciso di ritirarsi anticipatamente. In tanti si chiedono quali novità riserverà l’ingresso dei nuovi volti vip nella casa del famoso reality show (che quest’anno è alla sua sesta edizione).