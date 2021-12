A pochi giorni dalla sua squalifica al GF Vip Alex Belli sarebbe intenzionato a tornare nella casa del reality show per avere un confronto con Soleil Sorge.

Alex Belli: il confronto con Soleil Sorge

Ancora non è dato sapere se Soleil Sorge accetterà o meno di parlare con Alex Belli, quel che è certo è che nella 28esima diretta del GF Vip l’attore tornerà nella casa di Cinecittà per avere un confronto con l’influencer che, questi giorni, è sembrata visibilmente delusa e provata per l’addio del modello allo show (che se n’è andato senza praticamente salutarla).

Alex Belli è stato squalificato quando ha toccato il braccio di sua moglie Delia Duran, entrata nella casa con l’intenzione di lasciarlo.

Alex Belli e Delia: le novità

Una volta lasciata la casa di Cinecittà Alex Belli e Delia Duran avrebbero avuto modo di chiarirsi e c’è chi afferma (come Samy Youssef) di averli visti mentre erano intenti a baciarsi. Al contrario c’è anche chi sostiene che i due abbiano avuto un’accesa lite sul treno che da Roma li ha portati a Milano.

Sulla questione al momento non vi sono conferme ma in tanti sperano di saperne presto di più e chissà, magari lo stesso Belli fornirà delucidazioni sul suo rapporto con Delia durante la diretta del 17 dicembre al GF Vip.

Alex Belli: la reazione di Soleil Sorge

Durante gli ultimi giorni Soleil Sorge ha manifestato la sua delusione per il comportamento di Alex Belli al GF Vip e più volte è scoppiata a piangere per quanto avvenuto tra lei e il modello.

Soleil sostiene anche che da parte sua ci sarebbe stata soltanto un’amicizia nei confronti di Belli che, a suo avviso, l’avrebbe solamente usata per ottenere visibilità. “Vanno via cornuti e felici!”, ha dichiarato l’influencer, e ancora: “Tra l’uno e l’altra sono disposti a tutto. Ora andranno a fare qualche ospitata televisiva, qualche intervista cercando di riparare alla brutta figura che ha fatto!”