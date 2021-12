Quanto accaduto tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del GF Vip in questi giorni sta tenendo banco tra i conorrenti del reality show e Miriana Trevisan ha rotto il silenzio su quanto accaduto.

Miriana Trevisan contro Soleil Sorge

Che tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge non corra buon sangue è cosa nota, ma nelle ultime ore la famosa showgirl si è espressa anche su quanto accaduto tra l’influencer e Alex Belli affermando che, a suo avviso, Soleil avrebbe buona parte di colpa (e non sarebbe vittima di Belli come da lei stesso affermato). “Io non credo nel suo vittimismo. Mi spiace ma non ci casco. Anche la storiella che ha pianto dicendo ‘io incontro soltanto uomini come Alex’ non è vera.

Prima di lui ha avuto Gianmaria che è un bravo ragazzo. […] Ha giocato anche lei, non è innocente e l’abbiamo visto tutti. Sono basita che una donna single può prendere uno sposato. Lei ha creato una situazione ambigua. Anche io che sono libera rispetto chi è impegnato. A me quando colpiscono le persone innocenti come Delia mi dispiace. Io gli uomini sposati li rispetto. E non ti paragonare ad Alex, tu non sei sposato non hai un progetto di vita di quel tipo.

Non mi paragonare ad altre, io sono una brava persona. Non mi avvicino agli altri se sono sposati”, ha detto Miriana a Biagio D’Anelli.

Miriana Trevisan: Soleil e Alex Belli

Nelle ultime ore sul caso Soleil-Belli si è espressa anche l’ex concorrente del GF Vip Rosalinda Cannavò, che come Miriana ha affermato di non credere alle parole dell’influencer. Soleil Sorge al momento non è stata messa al corrente di ciò che è stato detto sul suo conto dagli altri volti vip all’interno della casa ma lei stessa ha avuto modo di confrontarsi sul conto di Belli anche con Carmen Russo.

Miriana Trevisan: la lite con Soleil

Miriana e Soleil Sorge non hanno avuto un buon rapporto fin da quando sono entrate nella casa del reality show e più volte le due hanno finito per dirsene di tutti i colori. Succederà la stessa cosa quando Soleil verrà a sapere cosa Miriana pensa del suo rapporto con Belli?