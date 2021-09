Alex Belli è un attore e modello italiano. Diventato popolare per aver fatto parte del cast della soap opera Cento Vetrine, ha fatto parlare di sé anche per la relazione turbolenta con l’ex fidanzata Mila Suarez. Cosa sappiamo sul suo conto?

Alex Belli, chi è: la biografia

Classe 1982, Alex Belli, all’anagrafe Alessandro Gabelli, nasce il 22 dicembre a Parma. Appassionato di pianoforte, si iscrive al Conservatorio di Musica Arrigo Boito della sua città, dove consegue il diploma. Nel 2001 si trasferisce a vivere a Milano insieme ad alcuni amici, con la speranza di trovare lavoro come speaker radiofonico. Nel frattempo, però, viene notato da un’agenzia di moda, la The Fashion Model Management. E’ così che inizia la sua carriera da modello: sfila a New York, Londra e Parigi, diventando uno dei nomi italiani più richiesti.

Su consiglio dell’attrice e regista teatrale Fioretta Mari si avvicina alla recitazione e, poco dopo, entra nel cast della soap opera Centro Vetrine.

Con il ruolo di Jacopo Castelli, Alex ottiene un successo strepitoso. Non a caso, viene scelto per diversi programmi, sia Rai che Mediaset. Nel 2012 partecipa all’ottava edizione di Ballando con le Stelle, mentre nel 2015 all’Isola dei Famosi 10. In seguito prende parte a Caduta Libera, Detto Fatto e Temptation Island Vip. Nel mese di settembre del 2021, Belli diventa concorrente del Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini.

Alex Belli, chi è: la vita privata

Alex Belli ha avuto una vita sentimentale che, talvolta, ha fatto parlare più del suo lavoro. Nel 2013 si è sposato ai Caraibi con la modella Katarina Raniakova, conosciuta nello showroom di Roberto Cavalli. Amore a prima vista e passione alle stelle, ma divorzio annunciato: nel 2017, dopo 10 anni insieme, di cui 4 da marito e moglie, si separano, con tanto di rispettive accuse al vetriolo. Sembra che i due si siano detti addio per i continui tradimenti di Alex. Non a caso, quando partecipò all’Isola dei Famosi fece discutere molto per un presunto flirt con la naufraga Cristina Buccino.

Finito il matrimonio con Katarina, Belli ha collezionato numerosi flirt, uno dei quali con la modella Dayane Mello. Una vera e propria relazione, però, l’ha iniziata con Mila Suarez. I due sembrano essere fatti l’una per l’altro e partecipano insieme a diversi programmi di Barbara D’Urso. La rottura, però, è dietro l’angolo: Alex conosce Delia Duran e perde la testa per lei. Con Mila volano stracci, lei lo accusa perfino di “violenza psicologica“. Belli, però, si difende e sposa la sua Delia. I due si sono giurati amore eterno a Como, nel mese di giugno del 2021.

Alex Belli, chi è: l’avventura al GF Vip

A settembre del 2021, Alex entra ufficialmente a far parte del cast del Grande Fratello Vip. Un modo per rilanciare la sua carriera da attore e modello. Alfonso Signorini ha deciso di puntare su di lui non solo per la sua personalità, ma anche per la sua inclinazione ai tradimenti.