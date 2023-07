Alessia Marcuzzi ha avuto un ritorno di fiamma con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi? Secondo un’indiscrezione i due sarebbero molto vicini in questo momento, dopo aver attraversato la tempesta.

Alessia Marcuzzi, ritorno di fiamma con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi? L’indiscrezione

La separazione tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, Produttore tv e proprietario della casa di produzione Buddy Film, classe 1964, è avvenuta a settembre 2022, dopo ben nove anni di matrimonio. Non è stata una notizia improvvisa, perché le prime avvisaglie di una crisi erano arrivate a causa della convivenza forzata dovuta alla pandemia di Covid-19, come è successo a molte altre coppie. A giugno 2020 era trapelata anche la notizia di una presunta relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Le voci di questo presunto tradimento, secondo il gossip, avrebbero fatto arrabbiare moltissimo Paolo Calabresi. La voce fu smentita in seguito da Stefano De Martino in persona, ma anche dalla stessa Alessia Marcuzzi, che nelle ultime ore è nuovamente tornata sull’argomento pubblicando un post che poi ha rimosso dopo pochi minuti. “E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv e per voi diventa una storia. Basta con questi film” sono state le parole della conduttrice.

Nonostante i tentativi di Alessia Marcuzzi di andare avanti con la sua vita, le vengono spesso attribuite relazioni che in realtà poi è lei stessa a smentire. A marzo scorso, però, le è stato attribuito un flirt con il ballerino Jody Proietti, di 32 anni. I due si sarebbero conosciuti durante le prove di Boomerissima, su Rai 2, condotto proprio dalla conduttrice. Il ballerino 32enne ha preso parte anche a programmi come Amici di Maria De Filippi e Tale e Quale Show. Dopo una prima uscita paparazzata, però, i due non sono più stati visti insieme. Una nuova indiscrezione parla di un possibile ritorno di fiamma con il marito Paolo Calabresi Marconi.



Alessia Marcuzzi, ritorno di fiamma con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi?

Sono usciti degli scatti su Gente in cui Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono apparsi di nuovo insieme. Nonostante il divorzio, i due hanno deciso di trascorrere qualche giorno a Formentera con un gruppo di amici e il primo figlio della conduttrice, il 22enne Tommaso, avuto da Simone Inzaghi. Formentera è un luogo in cui la coppia ha trascorso moltissime estati piene d’amore. Nelle foto pubblicate dal settimanale si vede la coppia che sembra essere proprio sul punto di un ritorno di fiamma, probabilmente complice la cornice romantica dell’isola. Un ricongiungimento voluto dal produttore televisivo che, dopo la rottura, ha dichiarato di essere pronto a tutto per riconquistare la ex moglie. I suoi tentativi potrebbero iniziare ad avere i loro frutti e presto potrebbe arrivare un annuncio ufficiale.