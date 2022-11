Alessandra Celentano è stata ospite a Belve, dove ha svelato alcuni retroscena sulla lite d alei avuta in passato con Maria De Filippi.

Alessandra Celentano: la lite con Maria De Filippi

Francesca Fagnani ha ospitato Alessandra Celentano a Belve e ha ricordato un episodio in cui la coreografa e ballerina ha avuto una lite in diretta tv con Maria De Filippi.

In seguito all’accaduto – stando a quanto ammesso da Alessandra Celentano – le due non si sarebbero parlate per un po’ e in seguito si sarebbero chiarite.

“Una volta, durante una serata di Amici perfino Maria De Filippi è esplosa contro di lei dicendo: “Non capisco cosa fai ad Amici perché non vai a dirigere La Scala. Umanamente non sai rapportarti con un ragazzo. Sei scema, se non ti volessi così bene ti caccerei a calci nel sedere e non scherzo”.

Ci è rimasta male? Se lo aspettava?”, ha detto Francesca Fagnani, a cui Alessandra Celentano ha confessato: “Allora, prima di tutto nella direzione artistica de La Scala ci sono già stata. quindi… Ci sono rimasta male. Non ci siamo parlate per un po’ in quel periodo. E poi ci siamo chiarite, sì“.

Alessandra Celentano casta da 13 anni

A Belve la coreografa e insegnante di Amici ha svelato anche alcuni retroscena sulla sua vita privata, svelando tra le altre cose di non avere un partner da 13 anni.

L’insegnante ha anche svelato che il suo unico rimpianto sarebbe quello di non aver avuto figli.