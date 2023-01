Alessandra Amoroso è stata travolta da una vera e propria bufera per i suoi scatti in costume sulla neve.

Alessandra Amoroso sta trascorrendo una vacanza in montagna in compagnia di alcuni amici e sui social è stata travolta da una vera e propria ondata di polemiche.

Alessandra Amoroso: le polemiche

Alessandra Amoroso ha pubblicato alcuni scatti in cui era ritratta sulla neve in costume e, in un men che non si dica, è stata travolta da un’ondata di polemiche.

In molti hanno inviato la cantante a non mostrarsi svestita come alcune delle sue colleghe e hanno anche sottolineato di essere interessati a sentire la sua voce e non a vederla in costume.

“Va bene che sei dimagrita e sei entusiasta dei risultati fisici acquisiti ma non cadere anche te (come altre tue colleghe) nella gara di chi si spoglia di più! A noi interessa la tua voce non il tuo fisico!”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Queste che vanno nude sulla neve non hanno ritegno!”.

Al momento la cantante non ha replicato ai commenti sotto al suo post e in tanti si chiedono se lo farà.

Polemiche simili hanno investito alcune settimane fa anche l’influencer Chiara Ferragni, che si era mostrata proprio in costume mentre si trovava in settimana bianca con la famiglia.

L’influencer era stata travolta da una marea di insulti in quanto madre di due bambini piccoli e in molti le hanno chiesto via social di “moderare” i suoi scatti senza veli. Anche in quel caso l’influencer, come Alessandra Amoroso, aveva preferito non replicare ai commenti.